Đại dịch Covid-19 khiến thói hay quên trở nên trầm trọng hơn?

23 phút trước

Bảng câu hỏi trí nhớ

Trong khi một vài người may mắn cảm thấy trí nhớ của họ đã được cải thiện, thì 80% những người tham gia cho biết ít nhất một khía cạnh của bộ nhớ của họ đã tệ hơn, tỷ lệ cao hơn đáng kể mà chúng ta thường nghĩ.

Chúng ta phải nhớ rằng có người trong số những người tham gia nghiên cứu này đã đáp ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội, theo đó đề nghị mọi người điền bảng câu hỏi về việc trí nhớ suy giảm trong đại dịch. Nói cách khác, họ là những người chủ động tham gia, và rất có thể họ tham gia vì lý do này.

Quên nhiều thứ

Lý do khiến việc quên từ lại tăng lên trong giai đoạn phong tỏa do Covid-19 thì không rõ ràng, nhưng nó có thể được giải thích đơn giản là trong thực tế, nhiều người chúng ta đã làm việc tại nhà một mình hoặc thậm chí giãn cách tại nơi làm việc, và do đó chúng ta có ít cơ hội để nói chuyện mặt đối mặt với người khác trong suốt cả năm qua, hoặc thậm chí còn lâu hơn thế. Đơn giản là chúng ta đã ngưng thực hành tương tác xã hội.