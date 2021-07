Bạn sẽ mất 'phom' sau khi bỏ tập tành bao lâu?

Bạn sẽ mất 'phom' sau khi bỏ tập tành bao lâu?

50 phút trước

Hóa ra ngay cả sau bao nhiêu những nỗ lực mà chúng ta bỏ ra để tập luyện, chỉ ngưng một chút là chúng ta có thể mất 'phom' (forme) nhanh hơn nhiều so với việc chịu khó tập tành để có vóc dáng.

Sức khỏe tim mạch

Lý do VO2 max giảm là do lượng máu và huyết tương giảm, giảm tới 12% trong 4 tuần đầu tiên sau khi ngừng tập luyện. Lượng huyết tương và máu giảm là do mất đi độ căng mà tim và cơ phải chịu.