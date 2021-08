Vì sao một số người không muốn tiêm vaccine Covid-19

Như nhiều bác sĩ đã nói đi nói lại, những rủi ro về các phản ứng phụ nghiêm trọng do tiêm vaccine gây ra là rất nhỏ so với nguy cơ nhiễm phải Covid-19.

Kết quả này đang tạo nên cuộc chiến văn hóa trên trên mạng xã hội, với nhiều người bình luận online rằng những người ngần ngại tiêm vaccine đơn thuần chỉ là do ngang ngạnh hoặc ích kỷ.

Mô hình 5C

Đa số những người ngần ngại trong việc tiêm vaccine không có nghị trình chính trị, và không cương quyết phản đối vì lý do phản khoa học: họ đơn giản là chỉ lưỡng lự chưa quyết định được nên chọn tiêm vaccine hay không.

May mắn là các khoa học gia đã bắt đầu nghiên cứu về thái độ ngần ngại tiếp nhận vaccine từ lâu, trước khi Sars-Cov-2 được xác định lần đầu tiên tại Vũ Hán hồi tháng 12/2019, và họ đã tìm hiểu một số mô hình nhằm nắm bắt được những khác biệt trong phản ứng của mọi người đối với vấn đề sức khỏe.

Một trong những nghiên cứu hứa hẹn nhất được biết đến là mô hình '5C' (viết tắt của năm từ tiếng Anh đều bắt đầu bằng chữ cái C), theo đó cân nhắc các yếu tố sau:

Tin tưởng (Confidence): niềm tin của con người vào mức độ hiệu quả và an toàn của vaccine, vào cơ quan y tế tiến hành tiêm vaccine cho họ, và vào các nhà hoạch định chính sách ra quyết định triển khai tiêm vaccine

Vào năm 2018, Cornelia Betsch từ Đại học Erfurt ở Đức và các đồng nghiệp đã đề nghị những người tham dự cho điểm một loạt các tuyên bố được cân nhắc, đánh giá dựa trên tiêu chí ' 5C ' trên, và sau đó so sánh kết quả với việc họ thực sự chấp nhận tiêm những loại vaccine có liên quan trong quá trình nghiên cứu, chẳng hạn như vaccine ngừa cúm hoặc vaccine ngừa HPV (bệnh lây nhiễm qua đường tình dục).

Quả nhiên, họ thấy rằng 5C giải thích được lý do vì sao có nhiều sự khác nhau trong quyết định của mọi người, và mô hình 5C liên tục cho kết quả chính xác hơn so với nhiều mô hình đánh giá tiềm năng khác, chẳng hạn như bảng câu hỏi chỉ chú trọng vào những vấn đề về niềm tin mà không cân nhắc tới các yếu tố khác.

Trong một nghiên cứu gần đây, hiện vẫn chưa được công bố, Betsch đã sử dụng một mô hình để dự đoán về việc mọi người chấp nhận tiêm vaccine Covid-19, và kết quả thu được cho đến nay cho thấy mô hình 5C có thể giải thích được lý do vì sao có những sự khác biệt lớn trong quyết định của mọi người.

Tuy nhiên, cách tiếp cận 5C rõ ràng là nhìn nhận ra được những lý do phổ biến nhất khiến một số người ngần ngại tiêm vaccine.

Thiên kiến xác nhận

Hãy xem xét tới hai chữ C đầu tiên - confidence , tức là sự tin tưởng vào vaccine, và complacency , tức là mức tự mãn, chấp nhận những mối đe dọa mà dịch bệnh có thể gây ra cho chúng ta.

Tương phản với nó, thiên kiến tích cực quan tâm đến niềm tin của bạn về chính bản thân bạn, chẳng hạn như chuyện bạn có nghĩ rằng mình khỏe mạnh, cường tráng hơn so với một người trung bình hay không.

Những thiên kiến này có thể phát triển một cách độc lập với nhau, tức là bạn có thể tập trung chú ý vào những mặt rủi ro của vaccine, đồng thời tin rằng bạn ít có nguy cơ bị ảnh hưởng thực sự do bệnh dịch, và sự kết hợp đó có thể khiến bạn giảm tin tưởng vào vaccine và tăng mức tự mãn về khả năng đối phó bệnh dịch của cơ thể mình.

Sự phụ thuộc vào các nguồn tin sai lệch khiến những người ghi điểm cao trong yếu tố 'tính toán' trong mô hình 5C - tức là những người tích cực tìm kiếm, xem xét dữ liệu - thường là những người ngần ngại tiêm vaccine hơn so với những người ghi điểm thấp trong yếu tố này.

Đó là lý do vì sao việc tiêm vaccine tốt nhất là nên được tổ chức tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương.

Cuối cùng, chúng ta cần phải nhận thức rằng bối cảnh khiến mọi người ra quyết định, ông nói, chẳng hạn như sự phân biệt chủng tộc có hệ thống có thể dẫn tới việc một số nhóm sắc tộc nhìn chung cảm thấy ít tin tưởng vào giới chức y tế hơn so với các sắc tộc khác.

Hãy đối thoại

Theo một báo cáo gần đây của Viện Nghiên cứu Sáng kiến Y tế Toàn cầu thuộc Đại học Imperial College London (IGHI), quan ngại của bệnh nhân về tác dụng phụ do vaccine gây ra và nỗi sợ hãi rằng vaccine chưa được thử nghiệm một cách đúng mức vẫn là những rào cản lớn khiến một số người không cảm thấy sẵn sàng để tiêm.

Với mối lo thứ nhất, việc sử dụng các bảng biểu so sánh nhằm làm rõ những ro có thể xảy ra do tiêm vaccine và do bệnh dịch đem lại sẽ giúp tháo gỡ mối lo.