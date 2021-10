Virus tấn công bất thường vào trẻ nhỏ sau dịch Covid-19

Trong đầu năm 2021, các nhân viên tại Bệnh viện Nhi Maimonides ở Brooklyn, New York bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn thận trọng.

Hậu quả gián tiếp của đại dịch Covid-19

Năm ngoái, các biện pháp phong tỏa và giữ gìn vệ sinh đã ngăn chặn sự lây lan của virus corona và cả các loại virus khác như RSV. Và do đó, trẻ em mất đi cơ hội hình thành khả năng miễn dịch chống lại virus.

"Khoa hồi sức tích cực (ICU) của chúng tôi một lần nữa trở nên quá tải, lần này không phải do Covid mà là do một loại virus khác," Rabia Agha, giám đốc khoa bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Nhi Maimonides, nhớ lại. Vào lúc đỉnh dịch, hồi đầu tháng Tư, phần lớn trẻ em phải nằm ICU đều nhập viện do nhiễm RSV.