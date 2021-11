Covid-19: Bệnh nhẹ vẫn có thể để di chứng nặng, kéo dài

"Đầu thời gian dịch bệnh, chúng tôi không biết hệ quả kéo dài do Covid-19 gây ra sẽ là gì," Heightman, chuyên gia cố vấn về bệnh đường hô hấp, nói. "Chúng tôi nghĩ nó cũng giống bệnh cúm, bệnh sẽ khỏi hẳn, và ổn thôi."

Bà cũng không ngờ rằng sau một năm, một phần ba số bệnh nhân trong phòng khám vẫn không khỏe lên, và đa phần trong số họ không thể làm việc. Hơn một nửa số người đó chưa từng phải nhập viện do Covid-19.

Gần như ngay sau khi phòng khám mở cửa, bà Heightman bắt đầu nhận được điện thoại từ các trung tâm y tế gia đình gần đó, nơi rơi vào tình trạng hoang mang do bất thình lình phải đối mặt làn sóng bệnh nhân tăng mạnh - đa số còn khá trẻ và không có bệnh nền gì, nay có triệu chứng mãn tính.

Nghiên cứu cho thấy triệu chứng mệt mỏi kéo dài có thể xảy ra với ít nhất 62% bệnh nhân mắc Covid-19. Những trường hợp bệnh như vậy được gọi là 'hậu Covid' hoặc triệu chứng cấp tính hậu Covid-19, là trạng thái bệnh sau khi bị nhiễm virus, và nó phổ biến hơn so với những gì chúng ta tưởng.

Nhưng để hiểu đầy đủ tình trạng mơ hồ và phức tạp này, ta cần phải xem xét tình trạng yếu mệt hậu Covid xảy ra ở hai nhóm bệnh nhân rất khác nhau, gồm những người phải nhập viện do Covid-19 và những người không phải nhập viện . Mỗi nhóm có những nguyên nhân gây triệu chứng hoàn toàn khác nhau.

Một nửa số bệnh nhân của bà Heightman phục hồi tốt, số còn lại không may mắn như vậy.

Ba làn sóng mệt mỏi

Một trong những thách thức lớn với bác sĩ trong việc điều trị hậu Covid, đó là có vẻ như có nhiều lý do gây kích thích hoặc nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tình trạng bệnh, tùy theo bệnh nhân.

Di chứng kéo dài

Với Moldofsky, phát hiện này giải thích phần lớn tình trạng ốm yếu của họ. "Chúng tôi biết có kết nối trực tiếp từ mũi lên não, gọi là dây thần kinh khứu giác, và đây có lẽ là cách virus trực tiếp đi lên vòng tuần hoàn não," ông giải thích. "Tôi tin rằng những mảnh virus này can thiệp vào quy trình não vận hành, và giải thích tình trạng chất lượng giấc ngủ kém và nhiều vấn đề khác."

Proal cho biết trong quá khứ, nhiều bác sĩ đã nhanh chóng quy các triệu chứng hậu nhiễm bệnh vào nhóm yếu tố tâm lý, thay vì cho rằng các triệu chứng ngầm do mầm bệnh gây ra vẫn có thể gây hại đến phần nào đó trong cơ thể.

Đầu năm nay, một phân tích về gene mới được xuất bản dưới dạng bản in trước, cho thấy đợt bùng phát bệnh ở Guinea thậm chí khởi nguồn từ một bệnh nhân Ebola đã từng nhiễm bệnh trong khoảng 2014-2016. Người này lây bệnh cho bạn tình sau khi virus ngủ đông trong những xét nghiệm được thực hiện ít nhất là trong 5 năm.

Vì lý do đó mà một số chuyên gia cho rằng bệnh nhân nên được chữa trị dựa trên những gì ta đã biết từ những căn bệnh tương tự khác.

Con đường điều trị

Kiểu mất trí nhớ và nhầm lẫn này thường thấy ở ME/CFS, và trong tám năng qua các nhà khoa học đã nghiên cứu căn bệnh đi tới kết luận là một trong số những nguyên nhân tiềm ẩn gây ra tình trạng này là vì viêm thần kinh, do các tế bào miễn dịch trong não gọi là microglia gây ra.

Với người khỏe mạnh, vi tế bào đóng vai trò then chốt giúp tế bào thần kinh hoạt động bình thường, nhưng chúng rất dễ bị tổn thương.

Tình trạng viêm trong máu, dù là do phản ứng tự miễn dịch do nhiễm bệnh gây ra, hay là do virus vẫn còn quanh quẩn trong cơ thể, có thể làm các tế bào này được bơm ra khỏi các phân tử viêm nhiễm, sau đó nhanh chóng lan lên não.