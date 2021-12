Sẽ ra sao nếu các giống người khác không tuyệt chủng?

42 phút trước

Sự xuất hiện của loài người

Thế nhưng sự khác biệt giữa chúng ta và các loài vật khác hẳn chỉ là do chúng ta tự đặt ra. Rất có thể các loài động vật đều giống người hơn là những gì chúng ta vẫn thường quan niệm.

Như Charles Darwin viết trong tác phẩm Nguồn Gốc Loài Người (The Descent of Man), gần như tất cả mọi điều kỳ lạ về người Thông minh, Homo sapien - như cảm xúc, nhận thức, ngôn ngữ, công cụ, xã hội - đều tồn tại ở những loài vật khác ở dạng nguyên thủy hơn.

Trong quá khứ từng có những loài giống với chúng ta hơn nhiều so với các loài linh trưởng khác - gồm chi vượn đất Ardipithecus , chi vượn phương Nam Australopithecus , người Đứng thẳng Homo erectus và người Neanderthal .

Nhưng ngoài việc có thể đứng thẳng và bước đi bằng hai chân như chúng ta, không còn gì khác cho thấy so với tinh tinh hay khỉ đột thì những thành viên đầu tiên này của tông người Hominin giống với loài người chúng ta hơn.

Sau đó một triệu năm, chi vượn người phương Nam Australopithecus xuất hiện. Họ có bộ não to hơn một chút - to hơn não tinh tinh nhưng vẫn nhỏ hơn não khỉ đột. Vượn người phương Nam Australopithecus biết tạo ra công cụ tinh xảo hơn so với tinh tinh, và biết dùng đá nhọn để mổ thịt động vật.