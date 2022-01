Có nên lo khi con trẻ hay nói lời mỉa mai, châm chọc?

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng sự châm biếm đòi hỏi não bộ phải liên tưởng nhiều thứ mới đưa ra được cách diễn đạt ý tưởng theo lối mỉa mai, vì việc này đòi hỏi nhiều năng lượng trí óc hơn so với những câu nói bình thường theo nghĩa đen.

Đến khi bước vào tuổi teen, trẻ em đã hoàn thiện được các kỹ năng phức tạp này - và do đó không có gì là ngạc nhiên khi chúng thích thử nghiệm các kỹ năng này đối với người khác, và thích thú để ý xem việc đó có tác dụng như thế nào.

Nói năng sáng tạo

Nếu bạn vẫn chưa bị thuyết phục rằng việc con mình thích trêu chọc người khác là một bước tiến lớn đáng để ăn mừng, bạn nên xem qua thử nghiệm gần đây, do Ruth Filik, nhà tâm lý học tại Đại học Nottingham ở Anh, thực hiện.

Bernice và Caitlin cùng nộp đơn đăng ký theo học ngành tâm lý học tại một trường đại học ở Mỹ. Họ đi in hồ sơ cùng nhau. Máy in chỉ còn giấy in màu hồng thôi. Bernice nói với Caitlin: "Trang trọng gớm!"