'Thời đại đảo nhân tạo'

53 phút trước

Thế hệ những hòn đảo mới này lớn hơn và có khả năng gây hại nhiều hơn so với bất cứ thứ gì mà tổ tiên chúng ta từng xây dựng, Bonnett viết trong cuốn sách 'Elsewhere: A Journey Into Our Age Of Islands' của mình.