Con cái định hình cuộc sống cha mẹ như thế nào

Áp lực to lớn

"Tất nhiên, nuôi dạy một đứa trẻ là vấn đề thực sự khác, tùy thuộc vào việc đứa trẻ là ai," nhà tâm lý học trẻ em Anne Shaffer tại Đại học Georgia nói. "Tôi biết về mặt lâm sàng, chúng tôi thấy các bậc phụ huynh tìm đến chúng tôi vì họ gặp thách thức với con cái và họ nói đứa lớn có vấn đề gì đâu, và chúng tôi sẽ nói: 'Đứa trẻ này hoàn toàn khác do đó họ có những nhu cầu hoàn toàn khác'."

Do đó, tập trung quá nhiều vào cách nuôi dạy tạo áp lực to lớn lên các bậc cha mẹ, và nó cũng tạo ra ảo tưởng rằng phải chi chúng ta nuôi dạy con cái đúng cách, chúng ta sẽ có thể nhào nặn con cái mình có cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh, thành công khi chúng lớn lên - điều mà tất cả chúng ta đều mong, Danielle Dick, tác giả cuốn The Child Code và nhà di truyền học tại Đại học Virginia Commonwealth, nói.