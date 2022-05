Anh đã sẵn sàng nối lại hoạt động phóng tàu không gian?

một giờ trước

Tuy nhiên, dự án bị hủy bỏ một năm sau đó do Bộ Quốc phòng quyết định sử dụng tên lửa Scout của Mỹ. "Duy nhất chỉ có Anh là quốc gia xây dựng cơ sở phóng tên lửa để rồi dẹp bỏ ngay sau lần phóng đầu tiên," Melissa Thorpe, người đứng đầu Sân bay Vũ trụ Cornwall, nói.

Thay đổi trong công nghệ vệ tinh

Lúc ban đầu, hầu hết các vệ tinh được phóng vào quỹ đạo địa tĩnh ở một vị trí đứng yên so với một điểm cố định trên mặt đất. Để thực hiện việc này một cách hiệu quả, cách tốt nhất là phóng về hướng đông, ở vị trí gần với đường xích đạo, nhằm đạt được vận tốc quay cao nhất có thể.

Thay vì duy trì một vị trí cố định so với mặt đất, các vệ tinh này bay vòng quanh Trái Đất vài lần trong ngày. Chúng chủ yếu được dùng cho việc quan sát Trái Đất hoặc cho mục đích thông tin liên lạc nếu chúng được kết nối với các vệ tinh khác.

Anh 'trở lại cuộc chơi'

Các cơ sở được đặt trên khắp nước Anh sẽ cung cấp các dịch vụ phóng vệ tinh khác nhau. "Chúng tôi không định xây dựng một trạm không quân như ở Mũi Canaveral nữa," Hammond giải thích. "Tên lửa lớn nhất mà chúng tôi phục vụ có kích thước chỉ khoảng 30m (100 bộ) - như bạn biết cỡ này chỉ là tép riu so với các tên lửa phóng lên từ Mũi Canaveral mà thôi!"

Một trong những thử thách cốt lõi của việc phóng tên lửa từ mặt đất là làm sao kiểm soát phản lực từ vụ phóng, hạn chế tác động của lực nổ do động cơ tên lửa tạo ra.

Ngoài các mối lo về sức gió mạnh và mưa lớn, tên lửa còn dễ bị ảnh hưởng bởi tĩnh điện. Khi di chuyển quá nhanh, tên lửa sản sinh ra tĩnh điện. Tên lửa cần phải gọn nhẹ nên lớp vỏ bọc rất mỏng, do đó tĩnh điện có thể gây nguy hiểm cho hệ thống thiết bị trên tàu, và thậm chí trong trường hợp tệ nhất còn gây nổ.

Một trong những lợi ích của việc phóng hỗ trợ là nó loại bỏ nguy cơ từ điều kiện gió do tên lửa được phóng từ khí quyển.

"Với giấy phép vận hành sân bay vũ trụ, chúng tôi có thể thực hiện các vụ phóng tên lửa ngay ngày mai," Thorpe nói. "Chúng tôi đang tiến hành một số hoạt động để đảm bảo địa điểm chịu được các bất trắc khó lường có thể xảy ra trong tương lai; mở rộng một phần cơ sở vật chất với đường biên và khúc quanh quay đầu, để tăng tính hiệu quả và an toàn. Chúng tôi có một trong những đường băng lâu đời nhất ở Anh, với chiều dài 2.744m (9.055 bộ). Chúng tôi đã sẵn sàng về mọi mặt."

"Phương pháp phóng tên lửa ngang có lợi thế hơn hẳn, đồng thời là công nghệ đã qua kiểm chứng, song chi phí lại có thể hơi cao hơn một chút, đặc biệt nếu so với chi phí thấp một cách đáng kinh ngạc của SpaceX nhờ khả năng tái sử dụng thiết bị," Nick Howes, người đứng đầu nghiên cứu và phát triển và là nhà phân tích thử nghiệm cho BMT, cho biết. "Việc tính toán phạm vi an toàn và quỹ đạo dự kiến cho bệ phóng di động cũng không đơn giản như phương pháp phóng thẳng đứng."

Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland (SEPA) đã bày tỏ quan ngại về việc kiểm soát than bùn tại sân bay vũ trụ dự tính đặt ở Unst, cụ thể là việc than bùn có thể bị khô và rò rỉ carbon vào không khí. Ngoài ra cũng có lo ngại về tiếng ồn. Tuy nhiên, các luận điểm phản đối xây dựng sân bay vũ trụ dự tính ở Sutherland gần đây đã bị nhà chức trách bác bỏ do không đủ cơ sở thuyết phục.