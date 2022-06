Cách Hong Kong ứng phó với các trận lở đất chết người

5 phút trước

Vào một ngày oi nóng tháng 6/1972, Lau khi đó 13 tuổi, sống ở tầng hai chung cư nhà ở xã hội thuộc khu dân cư Sau Mau Ping, đã không thể ra ngoài chơi bóng bàn với bạn bè như mọi khi do trời mưa to.

Tổng cộng 71 người thiệt mạng bởi trận lở đất hôm đó, trong đó có nhiều trẻ em. Lau và gia đình sống sót, nhưng nhiều người mà ông quen biết đã không được may mắn như vậy. "Tất cả bạn bè mà tôi thường chơi bóng bàn cùng đều thiệt mạng trong trận lở đất," Lau nói.

Đây là nơi đầu tiên thiết kế và vận hành hệ thống cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở, được ra mắt vào năm 1977 để báo động thành phố khi hệ thống phát hiện ra có nhiều khả năng sẽ xảy ra sạt lở do mưa lớn.

Hong Kong vẫn chưa thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro sạt lở, và giờ đang phải đối mặt với viễn cảnh các trận mưa lớn ngày càng trở nên dữ dội hơn do biến đổi khí hậu.

Hong Kong đặc biệt dễ bị lở đất do địa hình đồi núi - 60% đất liền là vùng núi - và mật độ dân số rất cao. Hầu hết các vụ sạt lở ở đây xảy ra trong hoặc sau mưa bão, với trung bình 300 vụ sạt lở mỗi năm.

Phục hồi sau thảm họa chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng các vụ sạt lở tàn khốc năm 1972 đã tạo động lực cho sự hình thành Văn phòng Kỹ thuật Địa chất Hong Kong (GEO), xét trên phạm vi toàn cầu, đây vẫn là một trong những hệ thống do nhà nước vận hành có hoạt động tích cực nhất về giảm thiểu rủi ro sạt lở và đảm bảo an toàn cho các vùng đồi dốc.

Tại thời điểm đó, phương pháp phổ biến nhất là tập trung vào tính ổn định kết cấu của triền dốc, ông nói. Nhưng cách tiếp cận của Hong Kong rất khác biệt: tập trung vào việc cảnh báo đến quan chức thành phố, các đơn vị ứng phó đầu tiên và dân cư thuộc khu vực có khả năng cao bị sạt lở do mưa lớn, theo đó đã thiết lập nên hệ thống đầu tiên trên thế giới cảnh báo nguy cơ sạt lở trong khu vực.

Các dữ liệu này được so sánh với dữ liệu về mối tương quan giữa các trận mưa bão gần đây và các vụ sạt lở để xác định ngưỡng cần thiết phải đưa ra cảnh báo.

"Các số liệu thống kê của chúng tôi cho thấy 90% các ca thương vong vì sạt lở xảy ra khi cảnh báo đất truồi đang có hiệu lực," Lawrence Shum Ka Wah, kỹ sư trưởng tại GEO, nói. "Sạt lở chỉ xảy ra ở nơi có độ dốc. Nếu mọi người tránh xa các con dốc, sẽ không có thương vong. Do đó cảnh báo sớm rất quan trọng."

Hệ thống cảnh báo đất truồi đã trở thành "phao cứu sinh", góp phần hạn chế thương vong do sạt lở, Wah nói. "Chúng ta sẽ không bao giờ biết chính xác số sinh mạng đã được cứu sống vì các sự kiện gây thương vong bị ngăn chặn không để xảy ra."

Các kỹ sư kỹ thuật địa chất ở Hong Kong cũng đã làm rất nhiều việc để giảm thiểu việc xảy ra sạt lở. Giờ đây họ hiểu nhiều hơn về cách mà các con dốc sụp đổ. Họ biên soạn một danh mục toàn diện về các sườn núi với thông tin từ 60.000 con dốc nhân tạo, bao gồm các thông tin về hình học, địa lý và lịch sử hình thành. Họ cũng nâng cấp hàng ngàn con dốc cũ để phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn hiện nay.

Trên phạm vi toàn cầu, GEO ở Hong Kong là một trong những hệ thống hoạt động tích cực nhất về giảm thiểu rủi ro sạt lở và đảm bảo an toàn sườn dốc

Nhưng thành công của GEO trong việc đảm bảo an toàn dốc có thể đã khiến nhiều người ở Hong Kong nghĩ rằng họ giờ đây không còn đối mặt với mối nguy sạt lở nữa, Michelle Yik, nhà tâm lý học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, nói. "Mọi người có thể không còn chứng kiến sạt lở trong một thời gian dài và họ đâm ra quên bẵng luôn."

Tuy hầu hết các vụ sạt lở ở Hong Kong ngày nay đều là những vụ nhỏ, nhưng thành phố cũng chưa hề sẵn sàng cho những trận mưa nghiêm trọng hơn có thể xảy ra trong tương lai do biến đổi khí hậu, Ng cho biết thêm.

Ng nói hệ thống có thể được sử dụng ở các khu vực dễ bị sạt lở khác như Brazil, Ý, Nhật Bản, Ấn Độ và Thái Lan. "Hiện nay nhiều thành phố được đặt ở các khu vực núi non và không được chuẩn bị cho tác động thảm khốc từ các trận mưa bão chưa từng có tiền lệ do biến đổi khí hậu."

Những hệ thống như thế này tại các địa điểm như Chittagon ở Bangladesh và các khu ổ chuột ở Rio de Janerio cảnh báo trực tiếp tới dân cư về các vụ sạt lở có thể xảy ra trong các trận mưa lớn và khuyên mọi người di chuyển đến nơi an toàn hơn.

Giống như ở Hong Kong, sự kết hợp giữa khía cạnh công nghệ và xã hội là điều tối quan trọng trong các hệ thống này, Piciullo nhấn mạnh. "Thường thì dân cư trong cộng đồng, nhất là các cộng đồng sống ở khu vực chưa từng trải qua sạt lở, không di chuyển đến nơi an toàn khi cảnh báo được đưa ra hay còi báo động vang lên."

Tuy nhiên, cách Hong Kong ứng phó với sạt lở đã giúp cư dân cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, bao gồm cả Lau, người chứng kiến vụ sạt lở đau thương ở Sau Mau Ping năm 1972.

"Ngày nay tôi cảm thấy an toàn hơn rất nhiều khi sống ở đây," ông nói. "Chính quyền đã tiến hành nhiều biện pháp an toàn cho các con dốc như làm rào chắn và gia cố để đảm bảo khu vực trở nên an toàn hơn. Họ củng cố cơ sở hạ tầng và tôi không còn cảm thấy rủi ro cận kề."