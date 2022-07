Hành trình chinh phục bàn ăn sáng của nước cam

Hộp nước cam to tướng từ lâu đã có mặt bên cạnh tách trà và cà phê trên bàn ăn sáng. Không mấy ai trong chúng ta nghĩ nhiều về thứ đồ uống này ngoài việc liên tưởng đến hàm lượng Vitamin C vượt trội của nó.

Tuy nhiên, ở Florida người ta trồng bốn loại, đều thích hợp để vắt nước. Điều đó dẫn đến việc năm 1909, các nhà nông trồng cam đã họp mặt để giải quyết một vấn đề đang bùng phát - lượng cam tràn ngập ở mức quá dư thừa so với khả năng tiêu thụ của thị trường, và từ đó, việc chế biến nước cam ép thay vì khống chế sản lượng cam đã được đưa ra như một giải pháp khả thi.

Thời đó, nước cam được sản xuất thương mại chỉ được đóng gói duy nhất ở dạng lon thiếc. Hương vị nước cam lon không thể so được với nước cam tươi, và sự thờ ơ của người dân đã phản ánh rõ điều này.

Lượng nước cam lon tiêu thụ ở Mỹ năm 1930 chỉ là 0,01 pound, tương đương khoảng một thìa cà phê/người, so với lượng tiêu thụ cam quả là gần 19lbs (8,6kg)/người trong cùng năm đó, sử gia Alissa Hamilton viết trong cuốn sách có tên Squeezed (Nước ép quả).

Vitamin C là một lý do hoàn hảo cho việc tiêu thụ nhiều cam hơn. Mọi thứ thực sự khởi sắc khi nhà dinh dưỡng nổi tiếng Elmer McCollum phổ biến rộng rãi thông tin về một căn bệnh bí ẩn mà theo lời ông có nguyên nhân do ăn quá nhiều thực phẩm "tạo ra axit" như bánh mì và sữa, gọi là chứng nhiễm toan (chứng nhiễm độc axit).