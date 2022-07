Những tàu bay không bao giờ bay trên Trái Đất

Cuộc thám hiểm trên không tiếp theo có thể là Sao Kim, hành tinh chị em với Trái Đất. Không khí trên Sao Kim đặc hơn 90 lần so với Trái Đất. Nhiệt độ của nó khoảng 475 độ C (900 độ F), và áp suất là 93 bar (1.350 psi), tương đương với mức áp suất 1 dặm dưới mặt biển ở Trái Đất.

Chiếc máy bay nguyên mẫu thứ hai của ông sẽ bay gần hơn với bề mặt. Đó là cả một "thử thách to lớn", ông nói thêm, do sức nóng quá dữ dội, thiếu ánh mặt trời để tạo ra năng lượng, và áp suất.

Mark Piesing là phóng viên tự do chuyên về hàng không, và là tác giả cuốn N-4 Down: The Hunt for the Artic Airship Italia.