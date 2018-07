5 nước nào dẫn đầu thế giới về ảnh hưởng văn hóa?

Bản quyền hình ảnh Buena Vista Images/Getty Images Image caption Milan nổi tiếng là thành phố kinh doanh và thời trang với các nhà hàng có tiếng.

Ảnh hưởng toàn cầu thường được đo bằng sức mạnh quân sự, chính trị hay kinh tế, nhưng đối với một số quốc gia, đó là sức mạnh của văn hóa - thức ăn, thời trang hay giải trí - là những thứ có ảnh hưởng mạnh nhất.

Các quốc gia có ảnh hưởng văn hóa này gần đây đã được US News and World Report xếp hạng, dựa trên các yếu tố như được coi là có uy tín, thời trang, hợp thời trang, hạnh phúc, hiện đại hoặc có ý nghĩa văn hóa về mặt giải trí. Trong khi nhiều nước trong số 10 nước hàng đầu ở châu Âu, bao gồm Ý, Tây Ban Nha, Pháp và Anh, danh sách này cũng bao gồm Nhật Bản (xếp hạng cao vì mức độ hiện đại và uy tín), Brazil (vì hạnh phúc và giải trí), và Hoa Kỳ (vì hiện đại và có ảnh hưởng văn hóa).

Chúng tôi đã nói chuyện với người dân ở 5 quốc gia được xếp hạng hàng đầu, để thấy được ảnh hưởng về văn hóa này, và để tìm hiểu cách quốc gia của họ tạo ra tác động toàn cầu.

Italy

Nổi tiếng với các mẫu mã hàng hiệu như Valentino, Armani, Versace và Gucci, Italy đã đạt được 10 điểm hoàn hảo trong cả hai hạng mục 'thời trang' và 'mốt thịnh hành'. Điều này hầu như không làm cho những người như Lucio Buffalmano, người sáng lập blog ThePowerMoves.com, người đến từ Abruzzo, phía đông Rome phải ngạc nhiên. "Người Ý quan tâm đến những gì trông đẹp, và người Ý là người thường để tâm cho thời trang," ông nói.

Nhưng có những thứ vượt quá thời trang. "Ý có tác động lớn đến tất cả mọi thứ liên quan đến phong cách, từ thực phẩm đến đồ nội thất", Angela Corrias, sinh trưởng tại Sardinia nhưng đang làm việc cho Rome Actually.

Tất nhiên, đồ ăn của đất nước này có ảnh hưởng lớn. Để trải nghiệm ảnh hưởng ẩm thực của đất nước, Corrias đề xuất đi tới thủ đô Rome. "Cuộc khủng hoảng tài chính tạo khó khăn, nhưng người dân Roma sẽ không bao giờ từ bỏ việc ăn uống," Corrias nói. "Ở đây bạn có thể khám phá cả những hương vị truyền thống và công thức nấu ăn được tạo ra với một nét chấm phá hiện đại.

Các điểm đến văn hóa thú vị khác dành cho người nước ngoài bao gồm Bologna, nổi tiếng với di sản ẩm thực phong phú và Milan, trung tâm thời trang và kinh doanh lớn nhất của đất nước, nhưng cũng có rất nhiều nhà có tiếng và cộng đồng người nước ngoài hết sức năng động.

Pháp

'Hiện đại', 'đẳng cấp' và 'thời trang' là tất cả các lĩnh vực mà Pháp đã đạt điểm cao, và 'je ne sais quoi' của Pháp là thứ mà mọi người trên khắp thế giới cố bắt chước. Cư dân sống lâu năm ở Paris là Roobens Fils thậm chí còn không nhận ra văn hóa của ông có ảnh hưởng đến thế nào cho đến khi ông du lịch tới khắp Trung Đông và châu Á.

"Mọi người ở những nơi rất xa xôi đều yêu thích và được truyền cảm hứng từ ẩm thực Pháp, nghệ thuật Pháp và thời trang Pháp. Tôi đã gặp những người ở Iran nói với tôi rằng họ yêu Molière như thế nào! Tôi đã bị sốc! Họ biết Molière ở Iran!"Fils nói. Anh là người viết blog về các chuyến đi du lịch của mình tại Been Around the Globe cho biết.

Bản quyền hình ảnh Peter Phipp/Getty Images Image caption Cái 'Tôi không biết' của người Pháp là thứ mà người trên toàn thế giới gắng bắt chước.

Mặc dù Paris là nơi tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa Pháp, từ thời trang đến thực phẩm, Bordeaux, Lyon và Toulouse là những lựa chọn tuyệt vời - và nhỏ hơn.

"Bordeaux là một thành phố có tiếng, và rất nhiều rượu vang được sản xuất trong vùng," Fils nói. Thành phố này cũng có các tòa nhà lịch sử nhất trong nước bên ngoài Paris. Lyon, thành phố đông dân thứ ba của Pháp, nổi tiếng với truyền thống ẩm thực và đã có một số đầu bếp Michelin ba sao. Toulouse, thủ phủ của vùng Occitanie miền nam nước Pháp, tự hào về lịch sử hơn 2000 năm.

Người Pháp rất tự hào về bản sắc của họ đã định hình thế giới, và điều này bao gồm cả tiếng Pháp - là điều có thể tạo ra thách thức đối với những người nước ngoài. "Hầu hết mọi người ở Pháp không nói tiếng Anh, hoặc tiếng Anh nửa mùa. Đôi khi họ có nói tiếng Anh nhưng vấn đề là họ không muốn nói, "Fils giải thích. "Một người nước ngoài sẽ phải thích ứng với Pháp, bởi vì người Pháp sẽ không cố thích ứng với bạn."

Hoa Kỳ

Ghi điểm cao về 'hiện đại' và 'có ảnh hưởng trong giải trí', các chương trình phim, âm nhạc và truyền hình của Hoa Kỳ được thưởng thức trên toàn cầu. Ngay cả khi một quốc gia khác làm điều gì đó đầu tiên, giống như thể loại truyền hình thực tế reality TV bắt đầu ở Anh, thì Hoa Kỳ được biết đến với việc làm cho nó trở nên lớn hơn và phổ biến hơn trên toàn thế giới. Ngành công nghệ của đất nước, nơi có Facebook, Twitter, Google và Amazon, cũng đã để lại dấu ấn của nó, với hàng tỷ người tương tác hàng ngày với các dịch vụ và mạng xã hội phổ biến này.

Bản sắc Mỹ có ảnh hưởng này được bắt nguồn từ sức mạnh của khả năng và mơ ước vượt ra ngoài sự khởi đầu khiêm tốn. "Chúng tôi vẫn tin vào" Giấc mơ Mỹ "ở đây, điều mà chỉ có thể một thời thuộc giới vay nợ, nô lệ, người bị khủng bố tôn giáo và người nghèo trên thế giới", Andrew Selepak, giáo sư khoa viễn thông tại Đại học Florida, và là giám đốc chương trình cao học về truyền thông xã hội, nói.

Bản quyền hình ảnh PS Photography/Getty Images Image caption Phim, âm nhạc và các chương trình TV sản xuất tại Hoa Kỳ được nhiều nước ưa thích.

Thành phố New York, thành phố lớn nhất của đất nước, minh chứng cho những giá trị này. Những lời của Frank Sinatra - "Nếu tôi có thể làm được ở đó, tôi có thể làm được tại bất cứ nơi nào" - vẫn đúng cho New York, nơi còn được gọi là thành phố không bao giờ ngủ. Trong khi đó Hollywood ở Los Angeles sản xuất các loại hình giải trí định hình cho văn hóa ở Mỹ và những nơi khác. "Các chương trình truyền hình và phim của Mỹ được tạo ra ở đây ảnh hưởng đến cách chúng ta nói chuyện, ăn mặc, những gì chúng ta xem, và chúng ta là ai," Selepak nói.

Tuy nhiên, giữa hai thành phố là một vùng địa lý rộng lớn trải dài trên đại dương, sa mạc, đất nông nghiệp và núi non. Và với hơn 300 triệu dân, đất nước này tự hào về sự đa dạng của nó. Tùy thuộc vào tính cách của bạn và những gì bạn muốn phát triển, trải nghiệm của bạn ở Mỹ sẽ khác nhau ở mọi thành phố bạn đến. Miami không giống Chicago, New Orleans cũng chẳng có gì tương tự như thành phố New York. Mỗi thành phố đã được định hình bởi lịch sử và con người của nó. Nếu bạn có trải nghiệm ở một vùng không hoàn toàn là những gì bạn đang tìm kiếm thì hãy thử nơi khác của đất nước này."

Tây Ban Nha

Một thời từng là một trong những đế chế và đế quốc lớn nhất thế giới, Tây Ban Nha đã để lại dấu ấn lâu đời trên khắp các vùng địa lý từ Nam Mỹ đến Đông Ấn. Sau tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ được nói nhiều thứ hai trên thế giới khi tính về số người nói tiếng này như tiếng bản địa, và sức mạnh của các bộ phim, truyền hình và âm nhạc nói tiếng Tây Ban Nha đã giúp đẩy đất nước vượt lên hàng đầu.

"Từ tiếng Tây Ban Nha đến tôn giáo, ẩm thực, lễ hội và nhiều khía cạnh khác, bất cứ nơi nào tôi đi du lịch, nó luôn luôn dễ dàng tìm thấy một chút đất nước của tôi", Inma Gregorio, người đến từ vùng Galicia và viết blog tại A World To Travel, nói.

Văn hóa tapas của Tây Ban Nha là một nền văn hóa lan truyền quốc tế, nhưng vẫn luôn kết nối mọi người tại địa phương. "Ẩm thực ở đây là lối sống," Andre Arriaza, người sống ở Barcelona và là người sáng lập ra Barcelona Eat Local Culinary Experience. "Ăn uống là chia sẻ, hoặc với một nhóm bạn bè, hoặc với tất cả những người lạ xung quanh bạn, những người luôn luôn tham gia tán gẫu," ông nói.

Kiểu sinh hoạt này là nét chủ đạo ở một đất nước luôn đặt gia đình và bạn bè trước công việc, với bữa trưa dài (bao gồm cả sobremesa) và các buổi tụ tập gia đình. "Chúng tôi làm việc để sống, không phải sống để làm việc", Gregorio nói. "Ngay cả trong cuộc khủng hoảng [hiến pháp] năm ngoái, các quán bar đều đông nghịt mỗi ngày."

Đó là một sự thay đổi đáng hoan nghênh đối với những người nước ngoài như Cory Varga, một người Anh đã sống ở Seville trong sáu tháng qua và viết blog tại You Could Travel. "Chúng tôi yêu lối sống ở Tây Ban Nha vì mọi người dường như rất thoải mái."

Điều này không dễ đối với tất cả những người nước ngoài, những người phải điều chỉnh theo lịch sinh hoạt dễ dãi hơn và bắt đầu bữa tối muộn. Biết tiếng Tây Ban Nha cũng làm cho cuộc sống dễ dàng hơn một chút đối với người nước ngoài, nhưng nó không phải là một rào cản lớn; hầu hết các thành phố có rất nhiều trường học tiếng Tây Ban Nha và cư dân thường sẽ cố gắng và giúp đỡ. "Người Tây Ban Nha rất thân thiện," Bernard Sury nói, anh từ Brussels và hiện đang sống ở Valencia, và là người đồng sáng lập GuruWalk. "Ngay cả khi họ không hiểu bạn, họ sẽ cố gắng giúp đỡ bạn."

Vương quốc Anh

Xếp hạng cao về 'đẳng cấp', người Anh tự hào về khả năng kết hợp chuẩn mực làm việc cao, sáng tạo và sự cởi mở để thay đổi nhằm tạo ra sự đổi mới. "Chúng tôi có một số trường đại học tốt nhất trên thế giới, và có nét tinh tế về kinh doanh," Ian Hawkins, hiện sống tại London, nói.

Sự ảnh hưởng và tính linh hoạt của ngôn ngữ tiếng Anh đã cho phép Anh phát triển mạnh như một nơi mà mọi người đến để tạo ra một tương lai mới. "Ngôn ngữ của chúng tôi rất phong phú về việc vay mượn từ các ngôn ngữ khác, và hào phóng trong việc chấp nhận những người học nó", Hawkins nói. "Người bạn Venezuela của tôi đến London cách đây 11 năm với 700 bảng Anh trong túi và không nói tiếng Anh. Hôm nay, ông là một nhà tư vấn kinh doanh và điều hành hơn 30 nhà hàng và cửa hàng. Bất cứ ai cũng có thể đến Anh và trở thành người Anh như người Anh.

Người nước ngoài nên biết rằng người Anh không phải lúc nào cũng nói những gì họ nghĩ, vì vậy bạn có thể cần phải đọc suy nghĩ của họ. "Điều quan trọng là tìm kiếm các sắc thái ngôn ngữ và ngôn ngữ cơ thể", Amanda O'Brien, người Úc, viết blog tại The Adventurer, nói.

Là trung tâm kinh doanh và tài chính của đất nước, London vẫn là điểm đến hàng đầu cho những người nước ngoài làm việc. Mặc dù thành phố bị thiếu nhà ở giá cả phải chăng, sự phong phú của các bảo tàng, địa điểm hòa nhạc và nhà hát mang đến môi trường phù hợp để giữ chân người tới sống tại đây.

"Samuel Johnson nổi tiếng với câu nói:" Khi một người mệt mỏi với London, anh ta chán sống ", Gregory Golinski, người từ Paris nói. "Tôi không thể không đồng ý với câu nói này. Có rất nhiều điểm tham quan ở đây mà bạn có thể chọn để ghé thăm mỗi cuối tuần mà không bị trùng lặp. "

Nhưng thủ đô London không phải là nhất. Edinburgh đạt điểm cao hơn về ảnh hưởng văn hóa, tổ chức Lễ hội Fringe, lễ hội nghệ thuật lớn nhất thế giới, cũng như là cái nôi' của Harry Potter. Birmingham ở miền trung đất nước là một ứng viên khác. "Từ văn hóa clubbing đến các dàn nhạc, Birmingham có một nền văn hóa tuyệt vời", Hawkins nói. "Thành phố có nhiều kênh đào hơn Venice, và đồ trang sức là nơi thời trang hiện đại gặp tay nghề truyền thống."

