Hong Kong, nơi Đông - Tây hội ngộ

Một thời từng là làng chài và làng nông bé nhỏ, Hong Kong giờ đây nằm trong số những hải cảng tấp nập nhất và một trong những trung tâm thương mại quan trọng nhất trên thế giới.

Thành phố này, vùng lãnh thổ tự trị của Trung Quốc, vừa là một phần của Trung Hoa đế chế vừa là một phần của Đế quốc Anh - tạo ra một không khí Đông-Tây hội ngộ mà người dân ở đây rất ưa thích.

"Hong Kong là một đô thị sầm uất nhưng vẫn thấm đẫm truyền thống Trung Hoa," Ski Yeo, một cư dân đến từ Singapore và đã sống ở Hong Hong bảy năm, người sáng lập công ty lữ hành đi bộ Big Foot Tour, nói.

"Về kiến trúc chẳng hạn. Dẫu các tòa nhà có hiện đại và tân tiến đến mức nào - như tòa nhà HSBC do kiến trúc sư Norman Foster thiết kế hay tòa nhà Ngân hàng Trung Quốc vốn là tác phẩm của IM Pei - thì các công trình vẫn đều được xây dựng với quan niệm phải hợp phong thủy."

Chẳng hạn, tòa nhà HSBC có một tầng trệt có sân lộ thiên, được cho là để cho gió và khí (năng lượng) đi vào.

Chúng tôi đã nói chuyện với một vài người trong số hơn bảy triệu người dân Hong Kong để tìm hiểu chính xác về cách vận dụng năng lượng đặc biệt và lối sống này.

Tại sao mọi người lại thích thế?

Trong số tất cả các đô thị châu Á thì Hong Kong là nơi có bầu không khí rất riêng. Trong khi nền trời thành phố in đầy những dấu ấn cực kỳ hiện đại thì những truyền thống ngàn năm vẫn hiện diện.

Một trong những truyền thống nổi tiếng nhất là 'Đánh tiểu nhân', do một nhóm những phụ nữ được trả tiền thực hiện để đuổi vận xui cho khách hàng.

"Anh có thể tìm thấy một nhóm những người hành nghề này dưới chân cầu vượt qua Đường Kênh đào (Canal Road Flyover) ở Đồng La Loan (Causeway Bay). Đó là một quang cảnh đáng để xem, nhất là vào buổi tối," Yeo nói và giải thích rằng ánh đèn cầy vào mùi nhang khói góp phần tạo nên một bầu không khí huyền bí.

Sự gắn kết mạnh mẽ với truyền thống này không làm cho Hong Kong trở nên lạnh nhạt với những nền văn hóa khác.

Vốn là nơi có nhiều người nước ngoài đến từ châu Âu và châu Á, thành phố này đem đến một cảm giác rất quốc tế vốn khiến cho người mới đến dễ dàng hòa nhập. Trên phân nửa người dân ở đây có thể nói tiếng Anh, giúp làm giảm rào cản giao tiếp và giúp cho nhiều người dễ dàng kết bạn mới.

"Tôi lớn lên ở New York nơi mà người dân không mở lòng ra với việc kết nối với người lạ như thế, nhưng ở đây rất nhiều người đề nghị gặp gỡ sau khi chỉ mới chạm mặt nhau qua loa," Audra Gordon, người sáng lập hãng thời trang Global Identity Partners vốn đã sống ở Hong Kong được bảy năm, nói. "Anh luôn luôn có được cơ hội mới bằng cách kiếm được một mối quan hệ."

Sống ở đó như thế nào?

Thành phố này có nhịp sống rất nhanh, do đó những người thành công nhất ở đây là những người thích những thành phố như New York, London và Tokyo, Alan Lau, CEO của Apollon Blockchain và là một cư dân lâu năm của Hong Kong, cho biết.

"Công việc được thực hiện một cách tốc độ. Nếu bạn đi ăn ở cha chaan teng (nhà hàng kiểu Hong Kong), nhiều khả năng là chưa đến năm phút sau khi bạn gọi món, đồ ăn sẽ được mang ra," Yeo nói.

Tương tự, mọi người ở đây nói chuyện thẳng thừng để không làm phí thời gian.

Họ cũng kiên trì đối mặt với những thách thức như giá nhà đất cao ngất ngưởng, và điều đó rất có thể sẽ đem đến một số bất ngờ.

"Bạn có thể thấy những nhà hàng tuyệt vời ở những nơi mà bạn không bao giờ tưởng tượng ra, chẳng hạn như trên tầng 13 của một tòa nhà cũ nát, các doanh nghiệp tận dụng những không gian nhỏ để mở cửa tiệm," Yeo nói. "Ở đâu, lúc nào cũng có cách làm sáng tạo, và người dân Hong Kong không bao giờ bỏ cuộc."

Mặc dù tiếng Anh được sử dụng rộng rãi nhưng đa số người Hong Kong nói tiếng mẹ đẻ là tiếng Quảng Đông. Tuy nhiên người dân luôn sáng tạo ra những tiếng lóng mới mà những người nói tiếng Quảng sống ở nơi khác sẽ không hiểu được.

"Chẳng hạn như 'ci-sin' (ly tuyến) có nghĩa đen là 'dây kẽm dán keo', nhưng trong tiếng lóng địa phương có nghĩa là 'điên' hay 'khùng'," Yeo giải thích. "Hay chúng tôi dùng cách nói 'bou-din-waa-zuk' (bao điện thoại chúc) có nghĩa là ai đó dành cả buổi nói chuyện điện thoại. Về nghĩa đen, câu này có nghĩa là 'nấu cháo điện thoại'.

Nhịp độ điên cuồng của thành phố này có thể khiến chúng ta kiệt sức, tuy nhiên các bãi biển và lối đi bộ lân cận là lựa chọn dễ dàng để nghỉ ngơi - tất cả đều có thể đến được bằng hệ thống giao thông công cộng tuyệt vời và được sử dụng rộng rãi.

"Tây Cống (Sai Kung) là một nơi tuyệt vời để chơi trò nhảy hồ từ vách đứng; Nam Nha Đảo (Lamma Island) là một nơi yên bình để đi bộ với rất nhiều bãi biển; bãi biển Thạch Áo (Shek O) là một nơi tuyệt vời để đi chơi," chuyên gia tiếp thị tăng trưởng Stacy Caprio đến từ Mỹ, nói.

Nên biết thêm gì nữa?

Nhà đất ở đây cực kỳ đắt đỏ. Theo trang web so sánh giá cả Expantistan.com, diện tích văn phòng 85 mét vuông sẽ có giá thuê đắt hơn 67% so với diện tích tương tự ở London và đắt hơn New York 34%. Người dân ở đây nói rằng thuế thấp và giao thông công cộng rẻ giúp làm đỡ bớt cho họ gánh nặng cơm áo gạo tiền.

