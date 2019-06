Vẻ đẹp cố đô Nam Kinh quyến rũ người nước ngoài

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Được chọn làm kinh đô lần đầu tiên vào năm 229 sau Công nguyên, Nam Kinh từ lâu đã là một những cảng sông quan trọng nhất và lớn nhất của quốc gia này, và được xếp là một trong Tứ Đại Cố Đô của Trung Quốc.

Hóa thạch người đứng thẳng (Homo erectus) có niên đại khoảng 600.000 năm trước đã được tìm thấy ở đây; bức tường đá 600 tuổi bao quanh thành phố dưới triều Minh (1368-1644) vẫn đứng cạnh những tượng đài của Trung Hoa Dân quốc và những tòa nhà chọc trời hiện đại.

Nam Kinh, thủ đô vĩ đại của Trung Quốc

Đại Vận Hà: công trình vĩ đại bị lãng quên ở Bắc Kinh

Đậu hũ thối, đặc sản không thể bỏ qua của Đài Bắc

Điều này tạo cho thành phố mối liên hệ hình ảnh nhất quán với quá khứ phức tạp và đang thay đổi của thành phố.

"Từ những tòa nhà thấp dưới thời Quốc dân Đảng xung quanh Bắc Kinh Tây Lộ, những tòa nhà chọc trời sừng sững xung quanh Tân Nhai Khẩu và những con ngõ ngoằn ngoèo với những căn nhà tồi tàn xung quanh Phố Khẩu cổ, Nam Kinh có sự đa dạng kiến trúc rất lớn," ông Freya Drew, thầy giáo trung học đến từ Sheffield, Anh Quốc, hiện đang sinh sống ở Nam Kinh, nói.

Mặc dù sự tồn tại song song này có vẻ ngược ngạo ở các thành phố khác, ở Nam Kinh nó lại có tác dụng.

"Những con đường, thường là rợp bóng cây, đi lên đi xuống trong thành phố; những khu nhà cổ đấu lưng với những kiến trúc hiện đại đến táo bạo," ông Ed Culham, một nhà giáo đến từ Scotland và đã sống ở Nam Kinh từ năm 2018, nói.

"Mặc dù Nam Kinh chắc chắn là một thành phố hiện đại, nó cũng có cảm giác cổ kính; những di tích lịch sử trong thành phố làm cho các tòa nhà hài hòa với khung cảnh thiên nhiên."

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Là một thành phố đại học với dân số người nước ngoài ngày càng tăng, Nam Kinh có nhịp sống khác với Bắc Kinh nhộn nhịp (cách 1.000 km về phía bắc) và Thượng Hải, thành phố tương lai (cách 300 km về phía đông), nhưng là một thành phố mà những người mới đến vui vẻ đón nhận vì bù lại họ có được sự yên bình.

Tại sao Nam Kinh được yêu thích?

Mặc dù có số dân 8,3 triệu người, Nam Kinh là một trong số ít những thành phố lớn còn sót lại ở Trung Quốc nơi người vẫn còn có thể dễ dàng tìm thấy sự yên bình và tách biệt, Culham giải thích.

Phận đàn ông ở 'Vương quốc nữ nhi' bên hồ Lư Cô, Trung Quốc

Nỗi ám ảnh của người Trung Quốc về những con số

Cách 'ẩm trà' ăn há cảo Hong Kong đúng điệu

"Ở Phố Khẩu, quận nằm ở vùng tây bắc của Nam Kinh, chỉ cần đi xe buýt 30 phút là chúng ta đã đến rìa của Thắng cảnh Lão Sơn. Khu vực rộng lớn những khu rừng trên đồi này có nhiều con đường và lối đi giúp bạn bỏ lại phía sau sự ồn áo náo nhiệt."

Quận Huyền Vũ Hồ đem đến một nơi chốn yên bình ngay giữa trung tâm Nam Kinh với đền chùa, trà quán và nhà hàng nằm ở Công viên Hồ Huyền Vũ gần đó.

Để trải nghiệm thêm lịch sử của Nam Kinh, Culham khuyên đi dạo trên phố Lão Môn Đông, một con phố đi bộ mới được sửa sang nằm về phía bắc sông Tần Hoài.

Là một trong những con phố thương mại cổ xưa nhất ở Nam Kinh, Lão Môn Đông có những căn nhà gỗ cổ kính (đã được sửa sang lại để trông giống như nguyên gốc) nơi đặt những cửa tiệm bán đồ lưu niệm và nhà hàng nhỏ phục vụ những đặc sản địa phương như vịt muối, xíu mại và các loại bánh ngon.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Không giống như tường thành ở Bắc Kinh hay Tây An, tường thành cổ của Nam Kinh không theo dạng hình học cân đối mà thay vào đó chạy viền quanh hồ và núi.

Do đó, những địa điểm tự nhiên thường xuất hiện ở những nơi không ngờ ở thành phố. Cảm giác bất ngờ do những quang cảnh thiên nhiên ngay giữa trung tâm này, chẳng hạn như sông Dương Tử, dãy núi Trung Sơn và hồ Huyền Vũ, đem lại là điều mà những cư dân mới yêu thích về cuộc sống ở đây.

"Sống ở Nam Kinh đối với tôi có nghĩa là tránh xa những con đường lớn xô bồ để rẽ xuống những con ngõ cổ xưa để dẫn đến những khoảng sân hay thậm chí những hồ nước hay rừng cây," Culham nói. "Chính vì sự đa dạng vô cùng này mà Nam Kinh có sức lôi cuốn như vậy."

Cuộc sống ở Nam Kinh như thế nào?

Là nơi có Đại học Nam Kinh, một trong những trường đại học hàng đầu Trung Quốc theo bảng xếp hạng các trường đại học châu Á của tạp chí The Times năm 2019, Nam Kinh có số lượng sinh viên đông đảo.

Điều này có nghĩa là nơi đây có cuộc sống về đêm nhộn nhịp hơn mức trung bình đối với thành phố ở quy mô như thế.

"Có rất nhiều quán nước rất đa dạng từ rẻ đến đắt, chứ không phải những câu lạc bộ xoàng xĩnh chán chường," Drew nói. "Nam Kinh có cuộc sống về đêm tương đối náo nhiệt, nhất là trong cộng đồng người nước ngoài. Hàng đêm xung quanh khu Thượng Hải Lộ đều có hoạt động gì đó diễn ra."

Thành phố này cũng có rất nhiều câu lạc bộ và những nơi trình diễn nhạc sống ít được biết đến 'cho những ai thích xa rời cuộc sống bình lặng,' Culham nói.

Bản quyền hình ảnh Getty Images

Đối với những ai nhớ đồ ăn quê nhà, không hề thiếu những nhà hàng và quán ăn ngoại quốc chuyên phục vụ cho người nước ngoài và sinh viên quốc tế.

Đi lại trong thành phố cũng dễ dàng. Nam Kinh có hệ thống xe điện hiệu quả và trải rộng bao phủ hầu hết thành phố, nhưng đạp xe cũng là một lựa chọn với những con đường thẳng và rộng thân thiện với xe đạp.

Cư dân ở đây rất thích nói về chuyện vật giá ở Nam Kinh dễ chịu như thế nào so với các thành phố khác ở Trung Quốc, nhất là nói đến nhà ở.

Giá thuê một căn hộ 85 mét vuông rẻ hơn 50% so với Bắc Kinh và 65% so với Thượng Hải, theo trang so sánh mức sống Expatistan.com.

Tuy nhiên, thời tiết có thể khắc nghiệt vào mùa đông do hầu hết các tòa nhà đều không có hệ thống sưởi trung tâm. "Mùa đông thậm chí còn lạnh hơn nữa do thời tiết ẩm và khi không có hệ thống sưởi trung tâm thì bên trong có thể rất lạnh," Culham nói. Mùa hè cũng rất nóng và ẩm ướt.

Điều gì khác cần phải biết?

Vào năm 1937, trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ hai, Nam Kinh là nơi diễn ra vụ tấn công đẫm máu vào thường dân.

Được biết đến với tên gọi Vụ Thảm sát Nam Kinh, sự kiện này đã chứng kiến rất nhiều dân thường bị lính Nhật sát hại (tổng số nạn nhân vẫn còn là chủ đề tranh cãi rộng rãi giữa các nhà nghiên cứu và giữa các nước), nhiều người khác bị thương và bị hãm hiếp trong vụ tấn công kéo dài sáu tuần này.

Ký ức về sự kiện và sự chiếm đóng của quân Nhật vẫn còn đọng lại trong tâm trí người dân ở đây.

"Đối với nhiều người, những thảm họa như Vụ Thảm sát Nam Kinh và sự xâm lược của quân Nhật đơn giản là không thể tha thứ hay quên đi được - đó là tình cảm mà trong một số trường hợp được truyền từ đời này sang đời khác," Culham nói. "Gánh nặng lịch sử này có lẽ có tác động lên cách mà một số người nhìn nhận tất cả người nước ngoài trong thành phố."

Nhìn chung, Culham lưu ý rằng ở Nam Kinh, tinh thần truyền thống và bảo thủ có thể được cảm nhận mạnh mẽ hơn so với các thành phố Trung Quốc khác - điều này có thể khiến việc nhanh chóng làm quen được với người bản địa không phải là chuyện dễ dàng gì.

Học và nói được tiếng Quan Thoại có thể giúp ích trong việc hội nhập với cộng đồng địa phương do hàng rào văn hóa và ngôn ngữ vẫn còn cao ở đây.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Travel.