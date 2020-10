Hộ chiếu miễn dịch có giúp việc đi lại trở nên an toàn?

Hộ chiếu miễn dịch hiện thời đang được cân nhắc chủ yếu để giúp ích cho nhân viên y tế tuyến đầu, cho phép họ có thể tiếp tục làm việc an toàn và giảm rủi ro xảy ra bùng phát dịch trong bệnh viện.

Trong hồ sơ, Onfido giới thiệu hộ chiếu miễn dịch là "điều then chốt để chúng ta có thể thích nghi với tình trạng bình thường mới".

Danh tính sau đó sẽ được hợp nhất với chứng chỉ miễn dịch do cơ quan dịch vụ sức khỏe quốc gia phát hành.

Onfido sẽ cung cấp công nghệ xác định danh tính người dùng, nhưng việc kiểm soát và đảm bảo an toàn cho dữ liệu sức khỏe và đưa hệ thống xét nghiệm miễn dịch vào hoạt động sẽ do chính phủ Anh đảm nhiệm.

Tấm vé hồi phục lại ngành du lịch?

Bastian chỉ ra rằng hành khách sẵn sàng thích nghi với quy định an ninh mới mà TSA và Bộ Nội An đưa ra sau vụ tấn công 11/9, và ông cho rằng điều quan trọng nhất với hành khách, đó là họ cảm thấy tin tưởng rằng sự an toàn của họ được kiểm soát tốt.