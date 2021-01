Vụ 'đánh cắp Kimchi' lại thổi bùng mối thù Hàn-Trung

Như BBC News đã đưa tin, mặc dù ISO ghi rõ "quy trình này không áp dụng cho kimchi ", nhưng tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc vẫn nhanh chóng tuyên bố rằng đây là "chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cho lĩnh vực sản xuất kimchi do Trung Quốc dẫn đầu".

Có vẻ như cuộc chiến xem ai là người sở hữu kimchi bắt nguồn từ một hiểu lầm đơn giản, do lỗi dịch thuật không chính xác.

" Pao cai không hề giống kimchi . Kimchi là cải thảo để lên men, được chế biến với nhiều nguyên liệu khác nhau, cả cay lẫn không cay. Nhưng món pao cai mà Trung Quốc vừa mới tuyên bố như một loại kimchi lại là thứ khác hẳn so với kimchi ," Lim nói với BBC Newshour.

"Không có gì phải bàn cãi về nguồn gốc của kimchi cả," Syuoung Park, bếp trưởng tại nhà hàng Hàn Quốc Jungsik xếp hạng Michelin hai sao ở New York cho biết.

Theo The New York Times, The Guardian, Reuters và các trang báo quốc tế khác đưa tin về xếp hạng gần đây, vô số độc giả chưa từng nghe nói về pao cai thì giờ đã biết đến nó - một sự thật hiển nhiên qua biểu đồ xu hướng của Google hiển thị các tìm kiếm cho món ăn Tứ Xuyên đạt mức cao nhất trong vòng 5 năm gần đây.