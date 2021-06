Sherpa trên đỉnh Tatra, phu khuân vác cuối cùng ở châu Âu

một giờ trước

Phương pháp vận chuyển

Khối lượng hàng tổng cộng thường nặng hơn 100kg, và sherpa làm việc trong mọi điều kiện thời tiết, từ mùa hè nóng bức cho đến mùa đông lạnh lẽo và gió bão khi nhiệt độ có thể xuống -20 độ C và những ngọn núi đông cứng trong băng tuyết.

'Làm vì đam mê'

Petras nói với tôi ông làm công việc này vì tình yêu của ông dành cho núi non, chứ không phải để kiếm tiền.

Mức độ nguy hiểm

"Hai phu khuân vác thiệt mạng do thời tiết; một người bị chết cóng. Công việc có vẻ lãng mạn vì chúng tôi thích nó, nhưng nó có thể rất nguy hiểm. Anh phải trải qua nhiều thứ - đơn độc, lạnh lẽo, sợ hãi. Giông bão có thể xảy ra. Anh có thể chết cóng."

Đòi hỏi cao

Bačkor nói rằng khởi hành đến lều trên núi đem đến cảm giác tự do - nhưng cũng là sự pha trộn các cảm xúc.

Cảm giác giải thoát

"Mỗi căn lều trên núi giống như một hòn đảo tự do," Bačkor nói. "Dưới chế độ Cộng sản, làm sherpa giống như sống trong tự do. Sau ngày cuối tuần, mọi người xuống núi và làm việc ở công xưởng hoặc văn phòng, để rồi trông ngóng đến cuối tuần nữa để có hai ba ngày tự do."