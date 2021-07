Tại sao người Pháp chỉ hôn mà hiếm khi nói lời yêu?

26 phút trước

Động từ 'aimer' (yêu)

Điều này có thể dẫn đến cảm giác bất an nếu nó không phải là chuyện quá bình thường ở Pháp, một đất nước mà cho dù một cặp vợ chồng có thể quấn quýt nhau đến đâu, họ hiếm khi thốt ra những lời đó.

Đây không phải là thiếu tình cảm hay sợ cam kết. Như Lily Heise, một nhà văn tự do và chuyên gia tình cảm Canada sống ở Paris, quan sát, đối với người Pháp, cam kết dường như hết sức dễ dàng.

Heise có cảm hứng để viết cuốn sách đầu tiên của mình, 'Je T'aime, Me Neither' khi người bạn trai Pháp bỏ cô và nói, 'Je ne t'aime plus' (Tôi không yêu cô nữa). Câu nói này nghe càng giật mình hơn, cô phân tích, bởi vì làm sao anh ta có thể nói, 'Tôi không yêu cô nữa' khi mà anh ấy chưa bao giờ nói 'Anh yêu em'?