Món mì trứ danh mà vô danh của vùng Tây An, Trung Quốc

22 phút trước

Sợi mì to bản như cái dây thắt lưng và cũng dài như vậy, lại khá dày dặn nên cắn một miếng là ngập miệng, cảm giác cực đã. Kỹ thuật vỗ mì điêu luyện tạo ra sợi mì dai, dày, và cách xào sệt giúp mì ngấm toàn bộ hương vị đậm đà của gia vị.

Tại Tây An, thủ phủ của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, cũng là một trong những thành phố cổ nhất của nước này, nghệ thuật nhồi bột kéo sợi mì kết hợp với đập khối bột để tạo thành thứ âm thanh đặc biệt đã khiến cho món ăn gây tò mò này được đặt tên là mì biang biang .

Ở trung tâm thành phố Tây An, người ta thường xuyên thấy các đầu bếp nhồi bột kéo mì thành những dải dài bắt mắt

Khi tôi nghiên cứu kỹ hơn ký tự này, tôi nhận ra rằng nó là tổ hợp của rất nhiều yếu tố riêng biệt, và cùng với nhau, các yếu tố này vẽ nên một bức tranh lịch sử phong phú của Tây An.

Tây An từng là điểm cuối phía đông của Con đường Tơ lụa - mạng lưới các tuyến đường thương mại Đông-Tây cổ đại dày đặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi hàng hoá, ý tưởng, và công nghệ giữa phương Đông và phương Tây trong nhiều thế kỷ.

Dọc những con đường nổi tiếng này, ngựa không chỉ là phương tiện vận chuyển chính mà còn là món hàng được đem ra buôn bán. Điều này giải thích lý do tại sao trong ký tự "biang" có cả chữ "ngựa", như thể hiện sự quý trọng đối với vai trò thiết yếu của loài vật này trong lịch sử phát triển của khu vực.

Được kể truyền miệng nhiều nhất là câu chuyện về một cậu học trò trẻ tuổi sống thời nhà Tần (năm 221-207 trước Công Nguyên), do không có đủ tiền để trả cho bát mì của mình nên đã nói rằng cậu sẽ nghĩ ra một từ đặc biệt cho món mì này trừ nợ.

"Các bài thơ và đồng dao chính là thủ thuật để nhớ và viết được ký tự này," Jason Wang, gia đình đến từ Tây An và là chủ sở hữu chuỗi nhà hàng Xi'an Famous Foods (Đồ ăn Trứ danh của Tây An) ở New York City, giải thích. "Thế nhưng ý tứ của các bài đồng dao đôi lúc hơi kỳ quặc khó hiểu. Chúng chủ yếu được sáng tạo ra để vui là chính. Tôi nghĩ rằng người dân ở tỉnh Thiểm Tây rất có khiếu hài hước."