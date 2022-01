Truyền kỳ về thị trấn Tô Cách Lan trong lòng xứ Ăng-lê

"Rất khó để tìm thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến thời Trung cổ, do thị trấn đã khác xa so với chính nó ngày xưa," ông nói. "Các ngôi nhà có khung gỗ đã được trùng tu lại theo phong cách kiến trúc Georgia của thời thế kỷ 18-19, làm thay đổi nét đặc sắc của thị trấn và giải thích tại sao nó lại khác biệt đến vậy so với York."