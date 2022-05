Trà san sảnh, quán bình dân mang hồn cốt Hong Kong

59 phút trước

Nguồn gốc thuộc địa

Mặc dù đối với nhiều người ở Hong Kong cuộc sống rất khó khăn, nhưng công ăn việc làm có trong ngành chế tạo đang lớn mạnh - nhất là dệt may, đồ chơi và các mặt hàng nhựa khác - và có cơ hội tạo nên dịch chuyển xã hội.

Ẩm thực pha trộn

"Đồ ăn họ phục vụ chắc chắn là độc đáo và phần lớn có được là do kết quả của quá trình thực dân hóa của Anh, khi họ đem theo nguyên liệu, phương pháp nấu nướng - chẳng hạn nướng bánh - và các món ăn mà dân Trung Quốc bản địa không quen," Jung nói.

Khi Anthony Bourdain ào đến Hong Kong để quay một tập chương trình Parts Unknown cho CNN hồi năm 2018, đầu bếp trứ danh người New York này và nhóm làm phim của ông đã ghé qua China Cafe, một quán trà san sảnh kiểu gia đình mở ở khu đông đúc Vượng Giác (Mong Kong) vào năm 1964 (quán đã đóng cửa vào năm 2019).

Bourdain gọi món mì nước ăn với thịt hộp spam và trứng chiên, và sai do si , tức là 'bánh mì lát nướng giòn kiểu Tây'. Nấu món nhiều cholesterol này, Jung giải thích, có thể rất khác ở các quán khác nhau. "Thường thì là hai lát bánh mì sandwich trắng rẻ tiền được quết bơ đậu phộng, sau đó nhúng vào trứng và chiên lên," bà nói. "Sau đó, người ta bỏ lên trên gồm có bơ, xi-rô vàng và đôi khi sữa đặc."

Đồ uống đặc trưng

Và khi nhà vận động dân chủ trẻ tuổi của Hong Kong Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) được phỏng vấn cho mục thường kỳ 'Ăn trưa với FT' của Financial Times vào lúc cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hong Kong sắp lên đến đỉnh điểm kịch tính vào tháng 11/2019, không có gì ngạc nhiên khi nhà hoạt động sành sỏi về PR này đã kéo một ghế nhựa tại Tak Yu, tiệm ăn quen thuộc với quần chúng ẩn mình trong một con đường hẻm khuất và bẩn thỉu ở quận Loan Tứ (Wanchai).

"Độ mịn mượt là tiêu chuẩn quan trọng nhất của ly trà sữa ngon. Nó không nên thô hay se lại," bà nói thêm. "Nó được dùng với sữa cô đặc không đường, là thành phần cũng làm mịn trà và làm tách trà phong phú hơn so với nếu dùng sữa tươi."

Cảnh phim quen thuộc

Tuy nhiên, giờ đây, cũng như nhiều thứ làm cho Hong Kong trở nên đặc biệt, trà san sảnh đang bị đe dọa, dần biến mất do tiền thuê tăng trong thập kỷ qua.

Thật ra, từ hồi năm 2007, nhà lập pháp Hong Kong Choy So Yuk thấy cần phải bảo tồn các trà san sảnh của thành phố, và đề xuất với hội đồng lập pháp thành phố vận động đưa các quán này vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO. Đề xuất của bà được đưa ra sau một cuộc thăm dò ở Hong Kong cho thấy 7 trong số 10 người Hong Kong tin rằng các tiệm yêu thích của họ không có được sự công nhận xứng đáng.

Tuy nhiên, họ có thể đã thấy nó nhiều lần trước đây trên màn ảnh. Rất ít phim điện ảnh và phim truyền hình Hong Kong nào mà không có ít nhất một cảnh quay ở trà san sảnh, với Mido Cafe đem đến bối cảnh hoài cổ trong các cảnh quay khác nhau, từ phim bước ngoặt Days of Being Wild đến Revolveing Doors of Vengeance của đạo diễn Vương Gia Vệ.