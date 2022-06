'Tinh thần Sư Tử Sơn' trong huyết quản người Hong Kong

Quyết tâm đổi đời

Cuộc sống vất vả

Cuộc sống của người tị nạn từ Trung Quốc đại lục ở Hong Kong luôn vất vả, nhưng từ năm 1945 đến năm 1951 - đầu tiên là do cuộc nội chiến khốc liệt ở Trung Quốc và cuối cùng là do chiến thắng của Hồng quân của Mao Trạch Đông hồi năm 1949 - dân số thành phố đã tăng gấp ba, từ khoảng 600.000 người lên hơn hai triệu.

'Dưới bóng Sư Tử Sơn'

Theo Helena Wu, phó giáo sư chuyên ngành nghiên cứu Hong Kong tại Đại học British Columbia của Canada, trong cuốn sách năm 2020 của bà có tựa là 'The Hangover after the Handover: Places, Things and Cultural Icons in Hong Kong', thì "năm 1974 có thông tin rằng chỉ có 1% người dân địa phương là chưa từng xem phim đó".