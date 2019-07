Bà Đặng Tuyết Mai và những năm tháng bên ông Kỳ

Trong hồi ký tiếng Anh How we lost the Vietnam War, ông Kỳ kể lại hai ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ hôm 30/4/1975, bà Mai cùng các con của ông Kỳ lên chuyến bay quân sự cuối cùng của Mỹ sang Honolulu. Ngày 29/4, đến lượt ông Kỳ rời khỏi Sài Gòn. Hai vợ chồng đoàn tụ ở bang Virginia, Hoa Kỳ, và sau này định cư ở bang California. Trong hình là hai ông bà tại Norwalk, California, ngày 10/8/1977. Sau khi chia tay ông Nguyễn Cao Kỳ, bà Tuyết Mai lập lại gia đình với ông Bùi Xuân Hiến.