Khoa học gia 104 tuổi đến Thụy Sĩ để được trợ tử

11 tháng 5 2018

Khoa học gia Goodall đã chết "một cách êm ả" lúc 12:30 (10:30 GMT) tại phòng khám Life Cycle ở Basel. Ông được chích thuốc Nembutal, một chất an thần, Philip Nitschke, người sáng lập ra Exit International, nhóm đã giúp ông kết liễu cuộc đời, cho biết.

Bữa ăn cuối cùng của ông Goodall gồm cá và khoai tây chiên - báng tráng miệng bằng phô mai, những món mà ông yêu thích - và trong những phút cuối cùng ông được cho nghe bản Ode to Joy, thuộc giao hưởng thứ 9 của Beethoven.

"Mọi người muốn, ở tuổi của tôi, thậm chí còn ít hơn tuổi của tôi... được tự do lựa chọn cái chết ở một thời điểm thích hợp."

Hỗ trợ tự tử (assisted suicide) khác với an tử (euthanasia). An tử là sự can thiệp của bên thứ ba để kết thúc một cuộc sống để giảm đau khổ, chẳng hạn như khi một bác sĩ cho một liều thuốc gây chết người.