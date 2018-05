Image caption Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu

Quốc hội Việt Nam ngày 25/5 thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) đặt vấn đề suy thoái về đạo đức, kỷ cương chưa nghiêm là điều mà cử tri đòi hỏi chính phủ "làm nhiều hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn".

"Cử tri lo lắng và tâm tư rằng ước gì đời sống kinh tế vật chất được như ngày nay, còn đạo đức xã hội được như ngày xưa", ông Cầu phát biểu.

Giám đốc công an Nghệ An nói đến "những chuyện động trời, khó tin, hành vi mất nhân tính" xảy ra gần đây như dùng than tre làm thuốc chữa ung thư, cà phê trộn pin, cô giáo bắt trẻ uống nước giặt giẻ lau bảng, hiện tượng bạo hành dã man trẻ em trong các trường mầm non…

Ông Cầu kêu gọi cần phải có "biện pháp xử lý cứng rắn, mạnh tay, trừng trị các hành vi mất nhân tính".

Image caption Đại biểu Đinh Duy Vượt

Sai phạm sử dụng đất công

Tại phiên họp này, Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) nêu những bức xúc của cử tri về sai phạm sử dụng đất công và đề nghị chính phủ sớm có biện pháp giải quyết, đặc biệt là tập trung vào các khu đô thị, khu đất vàng, khu vực hành chính kinh tế đặc biệt.

Ông Vượt phản ánh: "Nhân dân vô cùng bất bình, thậm chí phẫn nộ khi nguồn lực cực lớn của đất nước từ đất đai, nhất là đất vàng, đất bạc, rơi vào tay doanh nghiệp bị sử dụng sai mục đích. Họ đền bù giá rẻ rồi sang nhượng dự án, phân lô bán nền, hoặc hình thức khác, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước".

Ông Vượt cũng nêu tình trạng hiện nay không ít doanh nghiệp sai phạm, "ôm" đất vàng có dấu hiệu là sân sau của một số quan chức, cùng cộng sinh thâu tóm bất động sản bằng nhiều thủ đoạn, như điều chỉnh quy hoạch, thay đổi mục đích sử dụng đất.

"Chính phủ cần phải loại bỏ lợi ích nhóm, cánh hẩu trong lĩnh vực đất đai, gây lãng phí, bức xúc và khốn đốn cho người dân", vị đại biểu đoàn Gia Lai đề nghị.

