Tranh cãi việc bloggers Việt rời Facebook qua Minds

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Một số nhà hoạt động, văn nghệ sĩ, trí thức Việt Nam đã hiện diện trên Minds

Mạng xã hội nổ ra tranh cãi về việc có nên rời Facebook qua Minds trước lo ngại về luật An ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2019.

Tính đến ngày 2/7, nhiều facebooker quen thuộc trong giới hoạt động, tri thức, văn nghệ sĩ... đã thông báo họ mở tài khoản trên mạng xã hội Minds và bớt dần hoạt động trên Facebook hoặc chỉ "post nội dung trên Minds nhưng đăng kèm trên Facebook".

Minds là dịch vụ mạng xã hội nguồn mở và phân tán, tích hợp blockchain để thưởng cho cộng đồng.

Vì sao 'chuyển nhà' sang Minds?

Một số bloggers Việt Nam tin rằng Minds "có cam kết về quyền riêng tư" và "không bắt tay với chính quyền nước sở tại để kiểm duyệt nội dung post" trong lúc Facebook đang bị cáo buộc gỡ tài khoản, nội dụng post theo yêu cầu chính quyền.

Luật sư Lê Công Định chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi vừa lập tài khoản trên Minds và sẽ sử dụng song song với tài khoản trên Facebook. Không có sự độc quyền nào không thể bị phá vỡ vào một ngày nào đó. Chỉ cần mọi người đồng lòng, không rào cản nào có thể tồn tại."

Nhạc sĩ Tuấn Khanh viết: "Những người rời bỏ Facebook nói rằng họ muốn bày tỏ một thái độ bất mãn với mạng xã hội này, đang mỗi lúc càng chuyên chính tư sản hơn. Có người nói trên trang nhà mới tại Minds rằng họ không muốn bị bán đứng hay bị động trước những âm mưu ập vào mình. Chưa có con số thống kê cụ thể nào về lượng người từ bỏ Facebook sang Minds, nhưng dự đoán rằng sang tháng 1/2019, tức vào thời điểm an ninh mạng được thi hành, sẽ còn nhiều nguời nữa nhập vào dòng exodus thời @ này."

Luật sư Lê Văn Luân cho biết: "Ứng dụng Minds thực sự rất tuyệt vời về độ tương tác và bảo mật. Và nó đang trong quá trình địa phương hóa ngôn ngữ, tức sẽ có tiếng Việt dành cho người dùng, cũng đồng thời khi số lượng người dùng mạng này lớn lên theo cấp số nhân thì sớm muộn sẽ có chức năng livestream (phát video trực tiếp) như trên Facebook."

Bản quyền hình ảnh Other Image caption CEO của Minds "chào mừng mọi người từ Việt Nam" dùng mạng xã hội này

Vì sao còn 'hoài nghi' Minds?

Chuyên gia bảo mật Nguyễn Hồng Phúc ở TP.Hồ Chí Minh nhận định: "Minds xưng là mạng xã hội blockchain, nhưng hiện chỉ dùng blockchain cho giao dịch token, không dùng blockchain cho mạng xã hội. Họ không ẩn danh mà là một công ty tại Mỹ, và theo tài liệu mà tôi đọc được thì họ không phi tập trung. Chỉ có phần token (tiền) là dùng blockchain, còn phần web mạng xã hội vẫn nằm trên webserver. Trong thỏa thuận EULA (thỏa thuận người dùng dịch vụ) của Minds có đoạn nói rằng họ sẽ cung cấp thông tin cho chính phủ khi được yêu cầu. Trong số cố vấn của Minds.com có ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu tổng biên tập đầu tiên của VietnamNet."

Facebooker Nguyen Phuc Anh cho biết: "Nếu mọi người muốn kiếm những đồng coin "hiện giờ vô giá trị" của Minds thì tham gia vào hệ thống này. Còn nếu mọi người chỉ quan tâm đến vấn đề an ninh mạng, thì Minds chả có gì khá hơn Facebook và thậm chí còn tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn vì năng lực công nghệ còn yếu so với những tập đoàn công nghệ lớn như Facebook."

Nhà báo Trần Tiến Dũng thông báo trên trang cá nhân: "Sau tự nhận thấy mình bộp chộp và rồi cân nhắc cẩn thận, xin thông báo rằng: Tôi không chơi Minds nữa. Có nhiều bạn hỏi tôi lý do tại sao. Tôi xin mượn comment của bạn Nguyễn Đắc Quyền trả lời chung: "Tình vội đến. Tình vội đi. Con ong chưa tỏ đường đi lối về."

Bên cạnh quan ngại về luật An ninh mạng, một trong những nguyên do khiến các facebooker "chuyển nhà" sang Minds là vì họ tin Facebook đang "bắt tay" với Chính phủ Việt Nam để gỡ bỏ post, tài khoản "trái ý chính quyền". Gần đây nhất là vụ một post có hàng ngàn lượt like của sinh viên Trương Thị Hà, người cáo buộc bị công an câu lưu, đánh đập, bị gỡ khỏi Facebook.

Trong email gửi đến BBC Tiếng Việt, Facebook Việt Nam cho biết: "Chúng tôi chưa hề gỡ bỏ bất kỳ các bài viết hay tài khoản nào của bất kỳ ai, nhóm nào theo thư yêu cầu từ phía Chính phủ Việt Nam. Mới đây chúng tôi đã công bố các nguyên tắc nội bộ mà chúng tôi sử dụng để thực thi các Tiêu chuẩn Cộng đồng của Facebook. Chúng tôi sẽ xóa các nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng khi chúng tôi biết đến chúng. Chúng tôi cam kết sẽ làm nhiều hơn để cung cấp cho mọi người thêm chi tiết về các chính sách, quy trình và hoạt động của Facebook."

Đề cập việc nhiều Facebookers bức xúc về chuyện một số post của họ bị report hàng loạt dẫn đến việc bị khóa tài khoản, Facebook Việt Nam nói: "Thật khó để đưa ra bình luận về vấn đề này mà không có thông tin các tài khoản cụ thể. Các chính sách của chúng tôi cũng chỉ tốt ngang hàng với độ chính xác của việc thực thi các chính sách đó - và việc thực thi này không phải lúc nào cũng hoàn hảo."

Ngoài ra, liên quan đến một số cáo buộc nhắm vào cá nhân Giám đốc Facebook Việt Nam Lê Diệp Kiều Trang (Christy Lê), Facebook Việt Nam giải thích với BBC: "Nhóm Hoạt động Cộng đồng của Facebook chịu trách nhiệm về những quyết định liên quan tới những nội dung nào có thể được chia sẻ trên Facebook mà phù hợp với Tiêu chuẩn Cộng đồng của chúng tôi. Bà Kiều Trang và đồng nghiệp của bà không chịu trách nhiệm duyệt nội dung hay thực thi Tiêu chuẩn Cộng đồng của Facebook. Bà Kiều Trang và đồng nghiệp của bà tập trung trợ giúp cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác đại lý và các nhà tiếp thị ở Việt Nam."