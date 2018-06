Công an VN khởi tố thêm tội với Vũ Đình Duy

Bản quyền hình ảnh PVtex Image caption Vũ Đình Duy hồi tháng 5 xuất hiện trước tòa tại Berlin trong vị trí nhân chứng vụ Trịnh Xuân Thanh

Bộ Công an Việt Nam khởi tố bổ sung tội với một quan chức nhà nước đã trốn ra nước ngoài và phát thêm lệnh truy nã.

Trang web Bộ Công an đưa tin khởi tố bổ sung tội “Nhận hối lộ” với bị can Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), vốn đã bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vào năm ngoái.

Báo Thanh Niên mô tả điều họ gọi là theo nguồn của báo này thì việc bàn giao thẩm quyền điều tra và tố tụng từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C46) sang Cơ quan An ninh Điều tra là do “có một số diễn biến mới”.

Bộ Công an cho biết tiếp tục ra quyết định truy nã đối với Vũ Đình Duy do “xác định bị can này đã bỏ trốn”.

Ngày 26/06/2017, Vũ Đình Duy bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex) và Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Kinh Bắc (PVC.KBC) và bị truy nã đặc biệt toàn quốc cùng ngày.

Vào thời điểm đó, một điều tra viên thuộc C46, Bộ Công an, nói với BBC rằng lệnh truy nã này là "có tính thủ tục" bởi đối tượng bị truy nã đã ra nước ngoài từ tháng 10/2016.

Ông Vũ Đình Duy là một trong 5 người bị khởi tố trong vụ án hình sự của dự án nhà máy xơ sợi Đình Vũ của PVTEX.

Việt Nam 'sẽ truy nã quốc tế' cựu lãnh đạo PVTEX

Ông Trịnh Xuân Thanh 'chưa từng đến Slovakia'

VN: Chống tham nhũng cần nhất điều gì?

Dự án này có vốn đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng trong đó chủ đầu tư chỉ có 30% vốn còn lại "toàn bộ đều đi vay".

Hai năm kể từ khi vận hành vào tháng 5/2014, nhà máy gặp khó khăn về kinh doanh và thua lỗ hơn 1.472 tỷ đồng và dừng hoạt động hẳn vào cuối năm 2015.

Bản quyền hình ảnh PVtex Image caption Vũ Đình Duy (trái) rời Việt Nam hồi tháng 10/2016 để ra nước ngoài “chữa bệnh”.

Vũ Đình Duy ngày 15/05/2018 xuất hiện ở một phiên tòa Thượng thẩm tại thủ đô Berlin với tư cách nhân chứng trong vụ án mà phía Đức mô tả là “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh”.

Cơ quan điều tra của Đức xác định ông Trịnh Xuân Thanh đã bị một nhóm người "bắt cóc" vào sáng Chủ Nhật 23/7/2017 tại một công viên ở trung tâm Berlin trong khi Chính phủ Việt Nam nói bị can Trịnh Xuân Thanh về nước “đầu thú”.

Tên ông Duy cũng được vợ của ông Trịnh Xuân Thanh, người cũng được tòa mời với tư cách nhân chứng, nhắc tới trong phiên xử vào ngày 15/05/2018.

"Vũ [Đình Duy] có quan hệ họ hàng với chồng tôi. Chồng tôi khá thân với Vũ, anh ấy coi Vũ là người thân cận, tin tưởng của mình," bà Trần Dương Nga, vợ ông Trịnh Xuân Thanh, nói trước tòa

Chi tiết này cũng được ông Vũ Đình Duy xác nhận trong buổi chiều phiên xử cùng ngày, khi ông ra tòa ở vị trí nhân chứng.

Tử hình ở VN ‘không làm quan tham run sợ’

Vì sao khó thu hồi 'tài sản quan tham'?

Vụ việc ở Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh 'có hiệu ứng tốt'

‘Không hẳn giảm quan tham là tăng nhân tài’

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Lời khai vợ Trịnh Xuân Thanh: Những tình tiết đáng chú ý

Rời khỏi Việt Nam vào 10/2016, Vũ Đình Duy nói trước tòa rằng ông tới thủ đô của Ba Lan, và dành thời gian đi đi lại lại giữa hai thành phố Warsaw và Berlin và rằng tại Berlin "tôi sống trong căn hộ của anh Trịnh [Xuân Thanh] tuy “ông Thanh và gia đình không sống tại địa chỉ này”.

Tại tòa ông Duy khai chỉ ít hôm sau khi xảy ra vụ “bắt cóc” (23/07/2017), ông nhận ra một người đàn ông mà ông có quen biết trước đó là một trong những người tham gia vụ việc.

Các nhân chứng tham gia phiên tòa này cung cấp lời khai để giới công tố phán quyết vụ việc mà theo kế hoạch sẽ còn 16 phiên xử nữa được thực hiện từ nay cho tới cuối tháng Tám.