Nhóm 'đánh bom Tân Sơn Nhất' không được giảm án

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Báo Việt Nam ghi nhận có "bom xăng phát nổ" tại sân bay Tân Sơn Nhất hồi tháng 4/2017

Tòa phúc thẩm ở Việt Nam, sau hai ngày xét xử, hôm 5/6 giữ y án sơ thẩm với nhóm người bị cáo buộc tội âm mưu đánh bom sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Đặng Hoàng Thiện (24 tuổi), ông Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi) cùng 13 đồng phạm hồi tháng 12/2017 bị đưa ra tòa sơ thẩm xét xử với tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân", bà Lê Thị Thu Phương (21 tuổi, bạn gái ông Thiện) bị truy tố tội "Không tố giác tội phạm."

Theo phán quyết của tòa sơ thẩm, ông Thiện bị mức án 16 năm tù.

Những người khác bị án từ 18 tháng tù treo cho đến 14 năm tù giam

Nhóm đã "cài bom xăng tại bãi đậu xe và tại sảnh tới của Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất" hồi tháng Tư năm ngoái, theo tuyên bố của Bộ Công an ra hồi tháng Giêng.

Truyền thông trong nước nói công tác an ninh tại tòa được thắt chặt trong hai ngày xét xử, với sự hiện diện của lực lượng cảnh sát cơ động có trang bị súng tiểu liên, và lực lượng cảnh sát mang theo súng, dùi cui điện ở khu vực quanh tòa.

Khu vực phòng xử án được cách ly và những người đi vào trong phòng xử bị kiểm tra an ninh nghiêm ngặt.

14 bị cáo có đơn kháng cáo,.

Các bị cáo kêu oan, thừa nhận có hành vi phạm tội nhưng không phải là tội danh và trong khung hình phạt như án sơ thẩm đã tuyên, và muốn giảm nhẹ hình phạt.

Bản quyền hình ảnh Other Image caption Phiên xử tại Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh hôm 26/12

Trong phiên xử phúc thẩm, Tòa Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh bác toàn bộ các nội dung kháng cáo và giữ nguyên phán quyết của tòa sơ thẩm.

Tòa nói rằng nhóm này đã nhận tiền từ một tổ chức có tên là 'Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời' đặt tại California do hai công dân Mỹ là Đào Minh Quân và Lisa Phạm đứng đầu, nhằm mua vũ khí, chế bom xăng, tiến hành các hoạt động khủng bố và xúi giục bạo loạn, biểu tình chống chính quyền.

Hồi cuối tháng Giêng, Bộ Công an liệt tổ chức này vào dạng tổ chức khủng bố, và tuyên bố "người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ" từ của nhóm này, hoặc "tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện" do nhóm tổ chức, hoặc "hoạt động theo chỉ đạo" của nhóm, đều bị coi là phạm tội "khủng bố" hoặc "tài trợ khủng bố", và do đó "sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam".

Các bị cáo đã bị xử sơ thẩm và tuyên án chừng một tháng trước khi Bộ Công an ra thông cáo.

Bên cạnh việc xét xử các bị cáo, giới chức cũng nhắm tới Đào Minh Quân và bà Lisa Phạm.

Hai người này hiện "đang ở nước ngoài nên cơ quan chức năng bắt được sẽ xử lý sau", trang tin VnExpress nói hôm 6/5.

Có tổng số bảy người gốc Việt bị coi là 'cầm đầu tổ chức khủng bố' này, gồm sáu công dân Mỹ và một công dân Canada, theo thông báo của Bộ Công an.

Hồi tháng Giêng, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội nói Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không coi nhóm của ông Đào Minh Quân là tổ chức khủng bố.