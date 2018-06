Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cần có độ mở cho tự do Internet mà không nên soạn luật theo lối cấm đoán, ngăn chặn, sẽ không có lợi cho phát triển và tương lai của Việt Nam

Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là những thiết chế quyền lực 'cầu tiến bộ', từng biết xem lại các quyết định, nên Quốc hội cũng cần xem lại cách làm, không phải cứ Đảng quyết là Quốc hội 'phải theo y nguyên', một chuyên gia luật học nói.

Nhưng trước hết, từ Hà Nội hôm 11/6/2018, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền công dân ở Hà Nội bình luận vì cần có độ mở với tự do Internet, ông nói:

"Tôi coi mạng Internet như là một dạng báo chí, báo chí là một công cụ, mà báo chí cần tự do thì Internet cũng phải cần tự do.

Cái này rất đúng với ý của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây đã từng nói là khi mà có vấn đề gì mà trên mạng đưa tin xấu về chính quyền, thì chính quyền cần phải phân bua ở ngay trên mạng.

Cái này rất đúng với ý của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước đây đã từng nói là khi mà có vấn đề gì mà trên mạng đưa tin xấu về chính quyền, thì chính quyền cần phải phân bua ở ngay trên mạng GS. TS. Nguyễn Đăng Dung

LM Phan Văn Lợi: 'Luật An ninh mạng 3 xâm phạm và 5 tác hại'

Bàn tròn: Cuộc gặp Trump-Kim, Luật An ninh mạng và vụ Bình Thuận

Luật An ninh mạng 'thừa mà ảnh hưởng dân quyền

AI: Phải thách thức ‘đề xuất lạnh người’ của luật an ninh mạng

HRW: ‘Hãy phủ quyết dự Luật An ninh mạng'

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Chuyên gia luật Giáo sư Nguyễn Đăng Dung từ ĐHQG Hà Nội nói về dự Luật An ninh mạng

"Tức là cần phải mở ra hơn nữa để cho chính quyền, để cho nhân dân, tất cả tự do ngôn luận ở đây, để cho người ta tranh luận và qua tranh luận ấy thì sẽ thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai. Tôi coi luật tự do Internet như luật tự do báo chí. Tự do chúng ta ứng xử với báo chí như thế nào, thì chúng ta ứng xử với Internet như vậy."

Quốc hội có cần rút kinh nghiệm?

Tiếp theo, khi được hỏi trong tình hình rất nóng của các cuộc xuống đường và biểu tình rất nóng vừa nổ ra trên toàn quốc Việt Nam hôm 10/6, liệu Quốc hội Việt Nam có nên thông qua Luật An ninh mạng hay không, Giáo sư Nguyễn Đăng Dung nói:

"Theo quan điểm của tôi, cái này cũng rất phải thận trọng, nếu như luật An ninh mạng mình viết theo kiểu, quy định theo kiểu ngăn chặn hay là cấm đoán thì nó cũng là cái rất cản trở cho sự phát triển của chúng ta [Việt Nam], cũng như quốc gia của chúng ta trong tương lai."

Hôm Chủ nhật đã xảy ra những cuộc biểu tình, phản đối mạnh mẽ một dự luật mà ban đầu Quốc hội Việt Nam định thông qua vào ngày 15/6, nhưng nay đã biểu quyết hoãn lại, khi được hỏi có điều gì giới làm luật và Quốc hội Việt Nam cần rút kinh nghiệm hay không, chuyên gia luật nhân quyền này nói:

Quốc hội cần có một chiều thứ hai - tức là hạ những luật nào chuẩn bị không tốt, hoặc thể hiện lợi ích nhóm được cài cắm vào đấy GS. TS Nguyễn Đăng Dung

"Về việc làm luật, đã có nhiều lần tôi phát biểu đây là công việc cần thiết phải thận trọng nhất trong tất cả các công việc của phía chính quyền. Vì vậy phải nghe nhiều thứ, nghe nhiều chiều, thậm chí phải xem xét cả những ý kiến không đúng với ý kiến chính thống của chính quyền.

"Nhiều khi Quốc hội cần làm luật đấy, nhưng tôi đã nói nhiều lần Quốc hội cần có một chiều thứ hai - tức là hạ những luật nào chuẩn bị không tốt, hoặc thể hiện lợi ích nhóm được cài cắm vào đấy.

"Vì vậy Quốc hội làm lập pháp không giản đơn là thông qua những dự án luật đã được chuẩn bị sẵn, mà chủ yếu trên tinh thần đó, phải tranh luận và phải không cho thông qua các dự luật nào mà chưa được chuẩn bị một cách chắc chắn."

Đảng quyết là Quốc hội phải quyết?

Trước câu hỏi liệu Quốc hội có bị 'kẹt' hay không khi có nhiều trường hợp các dự luật đã được Bộ Chính trị 'kết luận' hay 'quyết định' như chủ trương lớn và chỉ đạo phải xây dựng và thông qua, chuyên gia Luật từ Đại học Quốc gia Hà Nội nói:

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Một dự luật mà Quốc hội VN dự định thông qua vào trung tuần tháng Sáu 2018 đã gặp sự phản đối gay gắt của người dân ở ba miền

Điều trần 'Năm tồi tệ của nhân quyền VN' trước QH Mỹ

Luật An ninh mạng không tốt cho kinh tế VN

Đừng để VN trở thành kẻ thù của các giá trị tiến bộ

HRW: ‘Hãy phủ quyết dự Luật An ninh mạng'

"Cái này trong một phát biểu, tôi và PGS. TS. Phạm Đức Bảo và Luật sư Nguyễn Tiến Lập cũng đã nhắc đến vấn đề Đảng, hay Bộ Chính trị, hay Ban Chấp hành Trung ương của chúng ta [Việt Nam] cũng là một thiết chế cầu tiến bộ.

Đảng, Bộ Chính trị, cũng là một thiết chế cầu tiến bộ; cầu tiến bộ chứ không nhất thiết cái gì đã quyết rồi thì cứ giữ y nguyên như thế

"Cầu tiến bộ chứ không nhất thiết cái gì đã quyết rồi thì cứ giữ y nguyên như thế, có nhiều lần quyết rồi đấy, nhưng dưới sự chỉ đạo của Trung ương, Trung ương cũng nhìn thấy và Bộ Chính trị cũng nhìn thấy và dừng lại nhiều vấn đề chứ đâu phải cứ Bộ Chính trị quyết là Quốc hội phải quyết."

VN muốn kiểm soát chặt hơn nữa Facebook và Google?

‘VN muốn kiểm soát chặt hơn nữa Facebook và Google?VN sao chép cách kiểm soát thông tin của TQ’

Chủ tịch Quang kêu gọi quản lý chặt internet

Việt Nam lập Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng

Mời quý vị theo dõi các Bàn tròn của BBC Tiếng Việt trong dịp này về các dự luật gây tranh cãi trên Quốc hội Việt Nam tại đường dẫn này hoặc tại đây.