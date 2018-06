Bản quyền hình ảnh Vitaly Timkiv Image caption Trực thăng vũ trang ở Nga - hình chỉ có tính minh họa

Một thông tư của Bộ Công an Việt Nam nói sẽ hỗ trợ trực thăng vũ trang, súng chống tăng và đại liên, súng cối cho công an tận cấp huyện và thị xã, theo VnExpress hôm 12/06/2018.

Thông tư 17/2018 của Bộ Công an quy định Bộ trưởng Công an Việt Nam quyết định trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ... trong toàn lực lượng.

"Khi có tình huống khẩn cấp hoặc có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, Bộ trưởng có quyền quyết định điều chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ từ công an đơn vị, địa phương này sang công an đơn vị, địa phương khác trên phạm vi toàn quốc..."

Văn bản này cũng nói các loại vũ khí hỗ trợ đến cấp huyện thị xã gồm "súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng trung liên, súng đại liên, súng cối, súng ĐKZ, trực thăng vũ trang, tên lửa chống tăng cá nhân".

Ở cấp thấp hơn, "công an xã, phường, thị trấn được xem xét để trang bị súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su, hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay..."

Có vẻ như ngoài các cơ quan nhà nước cần được bảo vệ, các doanh nghiệp, ngân hàng, bệnh viện là nhóm đối tượng cần được hỗ trợ công cụ an ninh.

Sau đó là "khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất" và họ cũng sẽ được xem xét trang bị loại công cụ sau

"Súng bắn điện, súng bắn đạn nổ, phương tiện xịt hơi cay, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao..."

VnExpress cũng đăng tải rằng theo thông tư vừa nêu, ban bảo vệ dân phố ở Việt Nam "được xem xét trang bị loại công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao".

Luật mới về các trường hợp dùng vũ khí

Cũng báo Việt Nam nói một luật mới là Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sẽ có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Luật này cũng quy định rõ các trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Bản quyền hình ảnh LIU JIN Image caption Trang bị vũ khí cho các lực lượng quân đội và công an được quy định rõ trong các thông tư và nghị định ở Việt Nam

Trên trang thuvienphapluat.vn cũng đang có Nghị định 79/2018/NĐ-CP (16/05/2018), nêu rõ quy định về quản lý, bảo quản vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ; nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa vũ khí.

Nghị định này cũng cũng xác định thẩm quyền về việc quản lý vũ khí, quân dụng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam.

Một điều trong Nghị định viết: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ra quy định riêng về kho vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, khác với các cơ sở thuộc phạm vi quản lý do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Trên trang thuvienphapluat.vn có đăng nguyên văn thông tư 17/2018 của Bộ Công an, ghi rõ

"Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cũng sẽ được xem xét trang bị trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn và các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ khác."

"Công an địa phương căn cứ quy định trên lập dự trù số lượng, loại vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ cần trang bị gửi cơ quan quản lý về trang bị và kho vận báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an quyết định."

Giám đốc công an các cấp trên là bên yêu cầu hỗ trợ và bộ trưởng Bộ Công an sẽ quyết định xem xét đáp ứng hay là không.

Nghị định này cũng nêu ra các cơ quan như kiểm lâm, chống buôn lậu...thuộc sự quản lý của Bộ Công an, cũng được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên, đạn sử dụng cho loại súng này và các loại vũ khí thô sơ.

Tuy nhiên, có vẻ như việc tăng cường hỗ trợ vũ trang hạng nặng cho công an cấp huyện, thị xã là điều đang được báo chí Việt Nam quan tâm đăng tải.

