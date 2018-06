AI: ‘Phải điều tra nghi vấn tra tấn sau các vụ bắt bớ'

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Lời nhân chứng: 'Chưa bao giờ thấy cảnh đánh người như thế'

Hôm 18/6, tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) gửi thông cáo yêu cầu Việt Nam phải ngay lập tức thả những người biểu tình đang bị giam giữ cuối tuần vừa rồi và mở một cuộc điều tra nhanh chóng về nghi vấn một vài người biểu tình đã bị tra tấn.

Theo Ân xá Quốc tế thì "Trên phạm vi cả nước, đã có khoảng 150 người đã bị giam giữ tùy tiện sau khi họ tham dự các cuộc biểu tình vào ngày 9 và 10 tháng 6 chống lại dự thảo luật Đặc Khu Kinh Tế. Ân Xá Quốc Tế đã nhận được báo cáo của hàng chục người và họ cho biết rằng họ đã bị tra tấn trong lúc giam giữ, một vài người cho rằng họ đã bị đánh đập bởi gậy gỗ sau khi từ chối mở mật khẩu điện thoại theo yêu cầu của công an."

TPHCM: Hai phụ nữ kể chuyện bị bắt hôm 17/6

'Tôi bị bắt khi đang uống cà phê ở Sài Gòn'

Hàng ngàn giáo dân miền Trung tuần hành cầu nguyện

Trích lời ông Minar Pimple, giám đốc cao cấp toàn cầu của tổ chức, Ân xá Quốc tế nhận định:

"Báo cáo của những người biểu tình bị tra tấn này gây bức xúc sâu sắc. Làn sóng bắt bớ hồi cuối tuần vừa rồi không gì hơn là một sự trả thù chống lại người dân chỉ vì họ đã đơn thuần biểu lộ sự lo lắng của mình trước chính sách của chính phủ."

Bản quyền hình ảnh Mai Nhat Chi Image caption Lực lượng an ninh được tăng cường tại Sài Gòn ngày 17/6

"Chúng tôi hối thúc chính quyền Việt Nam mở một cuộc điều tra nhanh chóng, toàn diện và hiệu quả đối với những cáo buộc trên và bắt những ai liên quan phải chịu trách nhiệm"

Tổ chức Ân xá Quốc tế kết luận:"Chính quyền Việt Nam không thể trốn đằng sau cái cớ duy trì trật tự công cộng để rồi dùng đó như tấm thẻ bài để truy bức và bắt nhốt những người biểu tình ôn hòa. Những người bị bắt giam đã bị tước đi các quyền của mình, trong đó có quyền được sống tự do, quyền tự do biểu đạt, quyền hội họp ôn hòa và quyền được hưởng các trình tự pháp lý, họ cần phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện."