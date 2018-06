Hậu biểu tình: Việt Nam khởi tố nhiều người

Bản quyền hình ảnh EPA Image caption Biểu tình ở TPHCM hôm 10/6

Công an ở nhiều tỉnh thành Việt Nam đã khởi tố các bị can bị cáo buộc tham gia "phá hoại" trong đợt biểu tình nổ ra từ 10/6.

Chủ nhật 10/6 chứng kiến các vụ biểu tình ở nhiều địa phương Việt Nam phản đối dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (gọi tắt là Luật Đặc khu) và dự án Luật An ninh mạng.

Thanh Hóa

Ngày 19/6, công an tỉnh Thanh Hóa loan báo vừa tiến hành khởi tố bị can và lệnh tạm giam 114 ngày đối với ông Nguyễn Văn Quang (31 tuổi, trú tại xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hoá) về tội: Làm, tàng trữ, tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Ông Quang bị bắt ngày 12/6 với cáo buộc đã dùng Facebook cá nhân đăng tải, phát tán những bài viết có nội dung "kêu gọi, kích động nhân dân biểu tình trái pháp luật", theo trang VOV.vn.

TP Hồ Chí Minh

Ngày 19/6, cơ quan CSĐT Công an quận 3, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1988, quê Bắc Giang), Trương Ngọc Hiền (sinh năm 1997, quê Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Huỳnh Đức (sinh năm 2000, quê Sóc Trăng) và Bùi Văn Tiến (sinh năm 2001, quê Tiền Giang) về tội "cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngoài ra, hai ông Nguyễn Văn Tuấn, Trương Ngọc Hiền bị bắt tạm giam.

Công an nói hôm 10/6, ông Nguyễn Văn Tuấn dùng tuýp sắt đập nhiều lần vào 2 xe mô tô của Phòng Cảnh sát trật tự ở số 264A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3. Ông cũng bị cáo buộc tiếp tục cầm tuýp sắt đi đến khu vực đối diện số 181 Nam Kỳ Khởi Nghĩa đập vào một xe buýt, sau đó nhặt cục đá ném vào chiếc ôtô 7 chỗ màu đen hiệu Land Cruiser.

Trong khi đó, ngày 18/6, công an Q.Bình Tân, TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Trọng Nghĩa (SN 1987, quê Long An) và Phạm Thị Thu Thủy (SN 1974, quê Tiền Giang) về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Hai người này bị cáo buộc dùng gạch đá tấn công cảnh sát cơ động khi tham gia biểu tình chống công ty Pou Yuen (đóng tại quận Bình Tân) ngày 11/6.

Hôm 15/6, công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam ông Nguyen William Anh (được biết với tên Will Nguyễn).

Bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam viết: "Theo quá trình điều tra và khai báo của Nguyen William Anh, Công an xác định, ngày 9/6, Nguyen Willliam Anh nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch."

"Ngày 10/6, Nguyen William Anh đã tham gia xuống đường cùng nhiều người tụ tập, gây rối trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa."

Bản quyền hình ảnh AFP PHOTO / Courtesy of Mary Daniel Image caption Ông Will Nguyễn bị công an TPHCM khởi tố

Hãng tin nhà nước viết tiếp: "Ở giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Lý Chính Thắng, Quận 3, Nguyen William Anh đã trực tiếp yêu cầu những người trong lực lượng chức năng phải di dời các xe đặc chủng để đoàn người đi qua."

"Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng, hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn."

"Những hành động của Nguyen William Anh đã được lực lượng chức năng ghi hình. Cơ quan Công an xác định, hành vi gây rối trật tự công cộng của Nguyen William Anh là rõ ràng, có chứng cứ hình ảnh."

Một người khác bị khởi tố, bắt tạm giam hôm 15/6 là ông Trương Hữu Lộc (sinh năm 1961, ngụ quận Tân Bình).

Công an nói ông Lộc "thường xuyên livetreams trên facebook cá nhân kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, gây rối. Ngoài hành vi xúi giục, Lộc còn tiếp sức, trực tiếp kích động người dân tụ tập gây rối những ngày vừa qua".

Nha Trang

Ngày 18/6 công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) loan báo đã khởi tố hai người Tạ Thành Duy (47 tuổi) và Nguyễn Văn Ý (32 tuổi, cùng ở Nha Trang) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hai người này bị cho là tràn xuống các tuyến đường tại TP Nha Trang hôm 10/6, căng băng rôn, biểu ngữ để phản đối dự thảo Luật Đặc khu.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Cảnh ở Hà Nội ngày 10/6

Bình Thuận

Ngày 17/6, cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong (Bình Thuận) nói đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 người để điều tra về hành vi gây rối trật tự, hủy hoại tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ tại thị trấn Phan Rí Cửa.

Theo báo Tuổi Trẻ, hầu hết các bị can trên cùng ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong.

Bình Thuận là nơi biểu tình diễn ra bạo lực nhất, với việc đốt phá trước cổng UBND và Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh trên đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết.