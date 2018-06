Nổ ở công an Tân Bình 'liên quan đến xe máy'

Bản quyền hình ảnh AFP/Getty Images Image caption Tấm bạt che phủ mặt tiền của Trụ sở Công an phường 12, TP HCM hôm 20/6 sau vụ nổ.

Một nữ cảnh sát bị thương nhẹ trong một vụ nổ nhỏ xảy ra bên ngoài một đồn cảnh sát ở Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư 20/06, truyền thông Việt Nam đưa tin.

Vụ nổ xảy ra tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, vào khoảng 14 giờ, "khiến một nữ công an làm nhiệm vụ tại phòng tiếp dân gần đó bị thương nhẹ, ù tai", theo báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây vụ nổ, nhưng vụ việc được cho là có liên quan đến một chiếc xe máy đậu tại trụ sở Công an phường 12.

Các báo đăng hình ảnh các bức tường của đồn công an có vết cháy đen, và các mảnh vụn từ chiếc xe máy vung vãi trên vỉa hè, AFP đưa tin.

Một nhân chứng nói với hãng tin AFP ông nghe thấy hai tiếng nổ liên tiếp nhau.

"Tôi chạy ra hiện trường, tôi thấy có khói bốc lên, mọi chuyện rất hỗn loạn...đến bây giờ tôi vẫn còn hoảng," người dân địa phương không muốn lộ tên này nói.

Theo báo Công An Thành phố Hồ Chí Minh, một số người dân có mặt tại hiện trường cho rằng vụ nổ có thể là do sự cố từ xe máy.

Tin cho hay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra.

Bản quyền hình ảnh STR/AFP/Getty Images Image caption Các tấm chắn của CSCĐ nằm la liệt tại một đồn công an ở tỉnh Bình Thuận sau cuộc bạo động hôm 10/6

Các vụ nổ, kể cả các vụ nhỏ, là rất hãn hữu ở Việt Nam nơi những người bất đồng chính kiến bị kiểm soát nghiêm ngặt và các nhà hoạt động thường xuyên bị bỏ tù, theo thông tấn nước ngoài đưa tin hôm 20/06.

Giữ an ninh trật tự

Vụ nổ lần này xảy ra chỉ 10 ngày sau các cuộc biểu tình lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh để phản đối dự luật Đặc khu cho phép người nước ngoài thuê đất trong thời gian dài.

Các cuộc biểu tình, được cho là xuất phát từ lo ngại đất đai sẽ được giao cho Trung Quốc, bùng nổ ở vài thành phố tại Việt Nam, AFP cho hay.

Ít nhất 30 người vẫn đang bị giữ sau các cuộc biểu tình, trong đó có một công dân Mỹ bị giữ vì "gây mất trật tự công cộng."

An ninh được thắt chặt tại TP HCM hồi cuối tuần, với cảnh sát mặc đồng phục và thường phục được huy động ở các con đường đông người qua lại và các công viên.

Hồi năm 2016, ba nhân viên cảnh sát thiệt mạng trong một vụ nổ tại đồn cảnh sát ở Đắk Lắk, vụ việc mà giới chức nói là tai nạn.