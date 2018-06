‘Chống tham nhũng cần tất cả phải đồng lòng’

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem ‘Vẫn cần phải làm cho cái lò nóng lên’

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói 'cần phải làm cho cái lò nóng lên' và 'báo chí là thanh bảo kiếm'.

Thông điệp được ông đưa ra chỉ khoảng một tuần trước khi Việt Nam tổ chức Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng tại Hà Nội vào hôm 25/06.

Tiếp xúc cử tri tại Quận Cầu Giấy Hà Nội vào hôm 17/06, Tổng Bí thư Trọng nói 'chống tham nhũng cần tất cả phải nhất trí và đồng lòng'.

'Tôi vẫn nói hình ảnh là phải làm cái lò nóng lên, tức là tất cả phải đồng lòng nhất trí thì mới làm được'.

Tổng Bí thư Trọng nói về vai trò của các tổ chức Đảng, hệ thống chính trí, quần chúng nhân dân và báo chí.

"Tôi đã nói công khai nhiều lần rằng vai trò của báo chí là 'thanh bảo kiếm để chữa lành các vết thương, ông Trọng nói.

Trả lời câu hỏi của cử tri về chống tiêu cực và tham nhũng, Tổng Bí thư Trọng nói "Quốc hội họp hay như thế, có nghị quyết hay như thế nhưng cái lo là có đi vào cuộc sống hay không. Nói thì dễ thôi nhưng làm mới khó… thực hiện [nghị quyết] phải có người giám sát, có tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, phạt …chống cho được tiêu cực, tham nhũng.

Cũng tại lần tiếp xúc cử tri mới đây, Tổng bí thư Trọng nói đa số trong Quốc hội đang thảo luận có vẻ tán thành việc chống tham nhũng trong cả khu vực ngoài nhà nước trong quá trình bàn về Luật Phòng chống tham nhũng.

'Bên ngoài không tiếp tay cho bên trong thì bên trong cũng chẳng có tham nhũng. Cấu kết thành thành một dây lợi ích nhóm, cho nên hướng là phải mở rộng ra'.

Ông Trọng cũng mô tả việc kê khai tài sản là 'vấn đề rất khó' và 'nhạy cảm'.

'Trước các sự kiện lớn, rồi đề bạt và bổ nhiệm thì đều có kê khai. Vấn đề là ở chỗ có kê khai đúng, chính xác và trung thực không, có công khai không. Ai đảm bảo việc kiểm tra giám sát kê khai là đúng hay sai,' ông Trọng nói.

Truyền thông trong nước mô tả Hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng tại Hà Nội vào hôm 25/06 là sự kiện "đặc biệt quan trọng".

Báo Thanh Niên đưa tin trong thời gian qua các cơ quan chức năng đã đưa ra xét xử sơ thẩm 29 vụ/380 bị cáo, với những mức án "nghiêm khắc và nhân văn" và với quan điểm chỉ đạo "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai".

"Trong 10 năm, các vụ án tham nhũng được phát hiện, xử lý với số lượng lớn (đã khởi tố 2.530 vụ án tham nhũng với 5.447 bị can; truy tố 2.959 vụ, 6.935 bị can; xét xử 2.628 vụ, 5.870 bị cáo). Thiệt hại do các vụ án, vụ việc tham nhũng đã gây ra được phát hiện là 59.750 tỉ đồng và trên 400 ha đất. Số tiền đã thu hồi cho nhà nước là 4.676,6 tỉ đồng và trên 219 ha đất.

"Tuy nhiên, công tác phát hiện và xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng vẫn còn những hạn chế, yếu kém. Hiệu quả phát hiện vụ việc tham nhũng qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn chưa cao; các cơ quan chức năng vào cuộc chưa quyết liệt, thẩm quyền của các cơ quan này còn hạn chế, không đủ để làm rõ hành vi tham nhũng trong trường hợp đã phát hiện dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng," báo này viết.

Báo này dẫn nguồn Thanh tra Chính phủ nói điểm phòng chống tham nhũng trung bình của cả nước rất thấp (58,11/100 điểm).

"Trong các chỉ số, chỉ số về xử lý tham nhũng là thấp nhất, chỉ đạt 10,4/25 điểm, tức là chỉ đạt khoảng 41 điểm trên thang điểm 100," báo Thanh Niên đưa tin

Vào hôm 25/06, một phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các đồng phạm ra tòa tại Tp HCM trong phiên xử về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (sau này là Ngân hàng Xây dựng - VNCB) làm nhà nước thiệt hại hàng chục ngàn tỉ đồng, theo truyền thông trong nước.

