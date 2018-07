Bloggers VN cáo buộc Facebook xóa nội dung vô cớ

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Nhiều người dùng Việt Nam thời gian gần đây cho hay bị Facebook xóa bài viết hoặc khóa tài khoản (ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Nhiều người dùng Việt Nam cho hay gần đây bị Facebook xóa bài viết hoặc khóa tài khoản vì nội dung có thể động chạm đến những vấn đề bị quy là 'nhạy cảm'.

Trương Thị Hà, một cử nhân luật tại TP Hồ Chí Minh, người khá nổi tiếng trên mạng xã hội qua những bài viết về nhân quyền, dân chủ, biểu tình, cho BBC biết cô mới bị Facebook xóa bài viết.

Bài viết bị xóa của Hà là thư ngỏ gửi thầy giáo tại trường đại học của mình sau sự việc cô bị bắt và giam ở công viên Tao Đàn, Sài Gòn ngày 17/6 cùng hàng trăm người khác trong nỗ lực ngăn chặn biểu tình của chính quyền.

Trong thư, Hà thuật lại việc thầy giáo - là phó hiệu trưởng một trường đại học, được công an gọi tới 'trại tập trung Tao Đàn' nơi Hà đang bị nhốt 'để làm chứng'.

Hà nhờ thầy giáo gọi giúp hai luật sư của mình là Lê Công Định và Trần Vũ Hải, nhưng thầy giáo này từ chối với lý do 'thầy không biết luật'.

Sau đó, thầy ký vào văn bản do công an soạn sẵn rồi ra về. Trong bức thư ngỏ, Hà viết 'bị bỏ lại một mình ở đó', bị sỉ nhục và đánh đập trước khi được thả vào đêm cùng ngày.

Lá thư ngỏ ngay sau khi đăng lên Facebook đã nhận được sự quan tâm với hơn 6.000 likes và khoảng 3.000 shares.

Nhưng, bài viết này sau đó bị xóa, với lý do 'không phù hợp với các tiêu chí của Facebook'.

Việc bài viết của Trương Thị Hà bị xóa gây phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng lần này Facebook đã 'làm quá' vì "bức tâm thư không có từ ngữ, hình ảnh dung tục, không xúc phạm cá nhân", như băn khoăn của Facebooker Lê Quốc Tuấn.

Một số Facebookers khác chia sẻ lại bức thư của Hà cũng nói bài viết bị xóa trên trang của họ.

Trương Thị Hà chỉ là một trong số nhiều trường hợp bị xóa các bài đăng trên Facebook, nhiều khi không được thông báo lý do.

Mới đây nhất, anh Trần Văn Hải cho BBC biết ngày 2/7 anh đăng bài về một người phản đối lệnh cưỡng chế đất bằng cách tự thiêu trước cửa phòng tiếp công dân của văn phòng chính phủ, nhưng sau 30 phút thì bị xóa. Anh không được Facebook thông báo lý do xóa bài.

"Giờ thì thật sự 'sợ' Facebook rồi. Một Facebooker vô danh tiểu tốt như tôi cũng không thoát khỏi sự rình mò của họ", anh Hải nói.

Anh Đàm Ngọc Tuyên từ TP Hồ Chí Minh cho BBC biết anh có đăng bài bình luận kèm video vụ Will Nguyễn - sinh viên người Mỹ gốc Việt được cho là tham gia biểu tình hôm 16/6, bị chính quyền đánh đập, kéo lê trên đường và bắt giữ.

Bài đăng của anh Tuyên được chia sẻ hơn 200 lượt. Nhưng sau 5 ngày đăng thì bị 'tự động xóa' mà không có bất cứ lý do nào.

Đây không phải là video anh Tuyên quay. Video này đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội từ nhiều nguồn khác nhau, vào thời điểm các cuộc biểu tình lan rộng tại Việt Nam phản đối Luật An ninh mạng và Dự luật Đặc khu.

Anh Tuyên nói sau đó anh không liên lạc với Facebook nghĩ họ sẽ lấy lý do 'đăng hình ảnh bạo lực''.

Một trường hợp khác, nhà văn Nguyễn Viện đăng bài về đặc khu kinh tế đăng trên Facebook cá nhân đêm trước thì sáng hôm sau bài cũng 'tự nhiên biến mất'.

Nhiều người cho BBC hay họ không bị xóa bài, nhưng lại bị khóa tài khoản Facebook.

Dương Đại Triều Lâm, một thành viên của mạng lưới Blogger Việt Nam nói với BBC rằng anh có đăng loạt bài về việc luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt năm 2017, ngay sau bị khóa Facebook.

Kiến trúc sư Lê Trọng Vũ từ Sài Gòn cho BBC biết, hồi giữa tháng Sáu anh đăng một bài bình luận về việc tập đoàn Sun Group xây dựng chắn lối xuống biển của người dân. Sau đó Facebook của anh bị khóa.

"Mới đăng bài được 2 tiếng thì Facebook của tôi bị khóa. Sau đó tôi liên hệ Facebook, gửi ảnh chứng minh thư cho họ thì gần một ngày sau được mở lại," anh Hùng nói.

Anh Hùng cho hay việc có 'tai mắt' nhòm ngó các bài viết bày tỏ chính kiến về một số vấn đề của xã hội khiến anh có đôi chút lo ngại. Tuy nhiên anh cho rằng một phần là do thuật toán của Facebook đặt ra có hạn chế.

Chẳng hạn trong trường hợp của anh, hệ thống của Facebooker chỉ căn cứ vào số lượng người 'report' (báo cáo) bài viết của anh 'có vấn đề' rồi tự động khóa tài khoản mà không xem xét nội dung có thực sự vi phạm hay không.

'Facebook trở nên bất thường'

Theo nhạc sỹ Tuấn Khanh, câu chuyện của nữ sinh Trương Thị Hà "có lẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ nhất về những ngày tháng mà Facebook trở nên bất thường với những người bất đồng chính kiến hay với những người chỉ muốn chân thành bày tỏ quan điểm của mình".

Ông Tuấn Khanh cho rằng "kể từ sau cuộc gặp của bà Monika Bickert, Giám đốc chính sách quản lý toàn cầu của Facebook và Bộ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Trương Minh Tuấn vào ngày 26/4/2017 tại Hà Nội, các trường hợp xóa bài, khóa trang, không hiển thị... trên hệ thống Facebook ở Việt Nam dựa trên "vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng" ngày càng nhiều" và mang màu sắc chính trị kiểu "thỏa hiệp với Đảng cộng sản Việt Nam".

Theo nhạc sỹ Tuấn Khanh, nhiều người thực ra chỉ phát biểu ôn hòa để đòi sự minh bạch trong chính sách xã hội, nhưng lại trở thành nạn nhân của Facebook.

"Có ý kiến cho rằng sai lầm đó là do các lực lượng cực đoan được nhà nước nuôi dưỡng trên không gian mạng như Hội cờ đỏ, Lực lượng 47, Hội chống phản động... đã tổ chức report đánh phá. Nhưng có vẻ cách giải thích này cũng là một loại bình phong khá thuận tiện cho phía quản trị Facebook, bất chấp bà Monika Bickert hay chính Mark Zuckerberg từng khẳng định công ty Facebook đủ sức hiểu biết và kiểm soát được mọi thứ từ các thuật toán thông minh thể hiện khả năng trí tuệ nhân tạo."

"Với 50 triệu tài khoản, Facebook đang là một hiện tượng phục sinh của quyền lực thứ tư tại Việt Nam từ khoảng năm 2010. Nó là cuộc cách mạng nhận thức của hàng triệu người Việt từ thành thị đến nông thôn, nhưng đồng thời cũng là nỗi hãi hùng của nhà cầm quyền trong thói quen bịt mắt hay bóp méo những vấn đề mà họ cần thao túng," nhạc sỹ Tuấn Khanh viết trên Facebook cá nhân.

Facebook sẽ tuân thủ Luật An ninh mạng

Bản quyền hình ảnh OTHER Image caption Cộng đồng mạng chế ảnh hai vợ chồng ông chủ Facebook

Mặc dù đại diện Facebook trả lời BBC rằng không hề gỡ bỏ bài viết hay tài khoản nào theo yêu cầu từ chính phủ mà chỉ thực thi 'tiêu chuẩn cộng đồng', công ty này thực tế vẫn tuân theo các yêu cầu khác của giới chức Việt Nam.

Cụ thể, Bloomberg cho hay ông Hoàng Phước Thuận, Giám đốc Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an nói rằng không công ty nào, bao gồm Facebook và Google, phản đối yêu cầu tuân thủ Luật An ninh mạng của chính phủ Việt Nam.

Nếu vậy, Facebook sẽ buộc phải nộp các dữ liệu của người dùng bị nghi ngờ có các hoạt động chống phá chính quyền, bao gồm truyền bá các tin tức làm ảnh hưởng đến Hà Nội hoặc gây tổn hại kinh tế.

Điều đó cũng có nghĩa Facebook sẽ vi phạm các điều khoản về cung cấp dịch vụ của chính mình trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, theo ông Tim Bajarin, Giám đốc Creative Strategies Inc được Bloomberg trích lời.

Phân tích của Bloomberg cho rằng Facebook, cũng như Google hay các công ty công nghệ khác, thực ra đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ bị chính quyền các chính quyền độc đảng vốn e ngại sự phát triển của mạng xã hội 'ép' phải chọn giữa cơ hội thâm nhập vào thị trường châu Á đầy tiềm năng, và quyền bảo vệ riêng tư của khách hàng.

Trong khi đó, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Tổ chức Theo dõi Nhân quyền khu vực châu Á, các công ty thuộc thung lũng Silicon tuân thủ theo Luật An ninh mạng "có thể đồng lõa một cách không trực tiếp với chính phủ trong các cuộc đàn áp các nhà hoạt động".