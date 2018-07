Bản quyền hình ảnh Fb Le Anh Hung Image caption Blogger Lê Anh Hùng

Ông Lê Anh Hùng, blogger, thành viên Hội Nhà báo Độc lập bị bắt tạm giam 3 tháng hôm 5/7 theo Điều 331 Bộ luật Hình sự về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước…"

Điều 331 BLHS 2015 tương đương với Điều 258 BLHS (cũ) đã được sửa đổi, bổ sung và mở rộng hơn. Trong đó thay đổi quy định tại Khoản 2 từ "Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm" thành "Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm."

Trước lúc bị bắt, ông Hùng được cho là nhắn một số nhà hoạt động khác rằng "có mấy nhân viên an ninh đang lảng vảng gần nhà tôi" và "nếu hôm nay không liên lạc được thì có nghĩa là tôi đã bị bắt cóc".

Ông Hùng được biết đến qua nhiều post trên mạng xã hội về dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Blogger này nhiều lần khiếu kiện lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, đưa nhiều cáo buộc liên tiếp nhắm vào ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ông Hùng cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Hà Nội các năm trước.

Là cộng tác viên thường xuyên của Đài VOA Việt ngữ, bài gần nhất của ông Hùng trên trang này là bình luận về luật An ninh mạng và luật Biểu tình. Ông viết: "Bất luận thế nào, trong môi trường quyền lực, chúng ta không nên đặt niềm tin tuyệt đối vào bất cứ ai, bởi kẻ nắm giữ quyền lực ngày hôm nay rất có thể đã "lột xác" so với cùng con người ấy ngày hôm qua. Quyền lực vì thế cần thường xuyên được giám sát và kiểm soát."

Hôm 5/7, trả lời BBC, ông Phạm Chí Dũng, đại diện Ban biên tập Hội Nhà báo Độc lập, xác định việc ông Hùng bị băt́, nhưng nói: "Hiện tại tôi chưa đưa ra bình luận gì về việc ông Lê Anh Hùng bị bắt."

"Có lẽ phải đợi thêm ít thời gian thì tôi mới nói về vụ này."

"Tôi được biết ngoài là thành viên Hội Nhà báo Độc lập, ông Hùng còn là thành viên Hội Anh em Dân chủ."

Một post gần đây trên trang cá nhân của ông Lê Anh Hùng viết: "Tôi kết nhất đoạn này: "Để làm được việc người dân bên trong và bên ngoài cùng nhau hợp lực để xây dựng quốc gia dân tộc, điều cần làm trước tiên là một cuộc cách mạng dân chủ ở Việt Nam. Để cách mạng xảy ra thì thanh gươm và lá chắn (công an và quân đội) phải là của quốc gia dân tộc chứ không phải là của đảng Cộng sản Việt Nam."

'Bắt buộc chữa bệnh'

Hôm 5/7, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh cho biết trên Facebook rằng ông Hùng bị bắt ngay trước lúc định đưa con trai 10 tuổi đang bệnh ra Huế phẫu thuật.

Trong một bài đăng vào tháng 1/2018, tờ Thời Nay, một ấn phẩm của báo Nhân Dân cho biết hồi năm 2009, ông Lê Anh Hùng bị Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố và bắt tạm giam về tội "Vu khống" theo Điều 122 Bộ luật Hình sự.

Tờ báo viết: "Tuy nhiên, sau khi xác minh bị can thực hiện hành vi sai phạm trong tình trạng bị bệnh tâm thần hoang tưởng, mất khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, Công an tỉnh Quảng Trị đã chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, tạm giam và ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Lê Anh Hùng."

Hồi tháng 4/2018, sáu nhà hoạt động của Hội Anh em Dân chủ, trong đó có Luật sư Nguyễn Văn Đài, bị tuyên án tổng cộng 66 năm tù về tội "Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79 Bộ luật Hình sự. Sau đó, hai người trong số này, Luật sư Đài và cộng sự Lê Thu Hà được đưa ra khỏi nhà tù đi tỵ nạn tại Đức.