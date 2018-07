Công an phường vẫn sửa chữa sau vụ nổ ‘khủng bố’

Công an TPHCM nói đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về “Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” được quy định tại Điều 113 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vụ án liên quan vụ nổ ngày 20/6 tại tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.