Google gỡ 7 ngàn YouTube video 'phản động'?

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Google đã gỡ bỏ gần 7.000 video clip trên YouTube có nội dung 'chống phá Đảng, Nhà nước', theo truyền thông Việt Nam

Cộng đồng mạng tại Việt Nam lại dậy sóng trước thông tin hàng ngàn video trên YouTube bị Google gỡ bỏ theo yêu cầu của chính phủ.

'Chống phá Đảng'

Tính đến hết tháng 6/2018, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 6.700 trên tổng số 7.800 video clip đăng trên YouTube, theo trang ICTNews.

Trong số các video bị gỡ bỏ có gần 300 video liên quan đến Formosa và các tỉnh miền Trung "với nội dung phản động, kích động nhân dân chống phá Đảng, Nhà nước", theo bài báo trên ICTNews.

Ngoài ra, có 6 kênh YouTube bị Google chặn hoàn toàn.

Trong khi đó, Facebook đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 1.000 trong tổng số 5.500 "đường link có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam".

Thông tin này được đưa ra tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT).

Cũng tại hội nghị này, Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn được ICTNews dẫn lời cho hay "những thông tin xấu độc trên mạng xã hội có tác động tiêu cực đến tình hình, tư tưởng, dư luận xã hội, dấy lên sự nghi ngờ, hoang mang, dao động dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ."

Bộ TTTT vì vậy đã "liên tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, làm việc với đại diện của Facebook, Google" để "yêu cầu giải quyết các đề nghị của Bộ trong việc ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội hiệu quả hơn".

Bộ này cũng cho hay đã xây dựng "Bộ quy tắc ứng xử cho các nhà cung cấp dịch vụ và người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam" để "hướng tới xây dựng môi trường mạng lành mạnh".

Theo ICTNews, Facebook đã xây dựng một kênh riêng để giải quyết các đề nghị gỡ bỏ thông tin vi phạm mạng xã hội của Việt Nam.

Googe, Facebook 'đồng tình' với Luật ANM

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Các đại biểu Quốc Hội VN biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng hôm 12/6/2018

Trong khi đó, hai công ty Google và Facebook được cho là đã đồng ý tuân thủ Luật An ninh mạng của Việt Nam, theo VnExpress.

Ông Hoàng Phước Thuận, Giám đốc Cục An ninh mạng thuộc Bộ Công an được VnExpress dẫn lời cho hay cả Google và Facebook đều đánh giá Luật An ninh mạng của Việt Nam là 'phù hợp'.

"Và họ nói họ sẽ nghiên cứu để sửa chính sách của mình phù hợp [với Luật An ninh mạng]," ông Thuận nói.

Giới chức Việt Nam chỉ yêu cầu Google và Facebook nộp các dữ liệu người dùng trong trường hợp 'có dấu hiệu vi phạm luật pháp', theo lời ông Thuận.

Tờ Bloomberg trước đó bình luận rằng chính phủ Việt Nam 'ép' hai công ty này phải chọn giữa tăng trưởng hay tôn trọng quyền riêng tư của người dùng.

Google và Facebook chưa lên tiếng về những thông tin đưa ra trên báo chí nhà nước Việt Nam.

Cộng đồng mạng nói gì

Trước thông tin hàng ngàn video và bài viết bị Google và Facebook gỡ bỏ, người dùng mạng xã hội phản ứng.

Facebooker Nguyễn Giáng Vân viết rằng tuyên bố này của ông Trương Minh Tuấn là 'huênh hoang, tự đắc', 'nêu cao thành tích' mà 'không biết việc này vi phạm điều 25 Hiến pháp' Việt Nam về quyền tự do ngôn luận 'mà mọi người dân đều được hưởng'.

Một Facebooker khác là Nhi Bao Le thì đề xuất phương pháp thay thế cho người dùng Việt. Rằng nếu muốn đăng video, người dùng nên đưa lên trên Dailymotion và Vimeo thay vì YouTube.

Với các bài viết và hình ảnh, người dùng nên đăng trên Minds thay vì Facebook.

Một độc giả tên Lê Quốc Hùng bình luận: "Đề nghị kết nạp đảng cho YouTube và Google".

Tài khoản Facebook tên Ngọc Hưng Vũ thì viết rằng dù Luật An ninh mạng chưa có hiệu lực nhưng đã có 'những cái bắt tay 'dưới gầm bàn' "vì lợi ích doanh nghiệp đã và đang diễn ra một cách rầm rộ, hoặc như một cách doanh nghiệp thể hiện sự phục tùng chế độ độc tài cộng sản nhằm mưu cầu lợi ích."