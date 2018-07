Đánh đạo diễn 'Kong': Công an từng điều tra nghi can?

Bản quyền hình ảnh Jordan Vogt-Roberts Image caption Jordan Vogt-Roberts và các diễn viên phim Kong: Đảo đầu lâu

Một báo Việt Nam nói công an TPHCM từng tìm ra danh tính hai người đàn ông Canada gốc Việt tấn công đạo diễn Jordan Vogt-Roberts, nhưng "gặp khó khăn trong việc truy bắt".

Thông tin này từ công an Việt Nam với báo chí trong nước xuất hiện sau khi Jordan Vogt-Roberts tiết lộ trên tạp chí GQ ngày 9/7 về hành trình 'tự điều tra' kẻ hành hung mình 'gần chết' ở Sài Gòn.

Một nguồn tin từ công an TPHCM nói với VnExpress hôm 12/7 rằng ngay sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã xác định những kẻ tấn công đạo diễn phim 'Kong: Đảo đầu lâu' là một nhóm các băng đảng người Canada gốc Việt.

Theo báo VnExpress, cơ quan điều tra lúc đó xác định nhóm Việt kiều Canada là nghi can, do Kenny Cuong và Billy Trần cầm đầu.

"Theo hồ sơ cảnh sát nắm được, hai người này liên quan nhiều đến hoạt động tội phạm ma tuý ở nước ngoài," VnExpress viết.

Báo này dẫn lời nguồn tin: "Nhóm này bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi ẩu đả với nạn nhân. Cảnh sát nỗ lực truy bắt nhưng phần lớn nghi can đã lấy danh tính khác, xuất cảnh sang Canada. Canada không nằm trong những nước ký hiệp ước dẫn độ với Việt Nam."

Nguồn tin công an nói với VnExpress: "Jordan Vogt-Roberts không trình báo cảnh sát ngay mà gửi thư cho Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam."

"Đến chiều hôm sau Công an quận 1 mới biết sự việc do Sở Du lịch TP HCM gửi thông báo. Khi Công an TP HCM vào cuộc điều tra thì các nghi can đều đã bỏ trốn."

Bản quyền hình ảnh Jordan Vogt-Roberts Image caption Đạo diễn Hollywood Jordan Vogt-Roberts

Trong khi đó, trên báo GQ, Vogt-Roberts cho hay công an Việt Nam gần như không cho anh biết thông tin gì về tiến trình điều tra, rằng họ có thể bắt được thủ phạm hay không.

Anh cũng nói sau khi lần ra Kenny Cuong và Billy Tran, anh đã gửi toàn bộ thông tin cho công an Sài Gòn, nhưng mấy tháng sau cũng không có tên nào bị bắt.

BBC đã liên hệ với một diễn viên nổi tiếng tại Việt Nam được cho là bạn thân của Vogt-Roberts để tìm hiểu về tình hình hiện nay của ông, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

