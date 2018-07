Will Nguyễn bị trục xuất lập tức khỏi VN

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Will Nguyễn trước phiên xét xử ngày 20/7 tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, với cáo buộc 'gây rối trật tự công cộng'

Sáng 20/7, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tuyên án công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn với hình thức trục xuất khỏi Việt Nam ngay lập tức.

Nguyen William Anh (thường được biết đến là Will Nguyễn) bị cáo buộc gây rối trật tự công cộng.

Theo khoản 2 Điều 318 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 2017, người phạm tội này có thể bị tù từ hai năm đến bảy năm.

Phiên tòa do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh Tòa Hình sự, làm chủ tọa.

Will Nguyễn sút cân, bị chuyển phòng giam

Dân biểu Mỹ: 'Trả tự do cho Will ngay lập tức'

An ninh được thắt chặt trước và trong thời điểm diễn ra phiên tòa.

Trong phiên xét xử sáng 20/7, 5 trong số 9 nhân chứng tòa mời vắng mặt.

Will Nguyễn "đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố".

Viện kiểm sát (VKS) cho rằng Will Nguyễn là người nước ngoài, lần đầu phạm tội tại VN nên đưa ra mức đề nghị hình phạt là trục xuất.

Trong lời nói sau cùng, Will Nguyễn 'nhận sai' nhưng "mong muốn sau này được về Việt Nam đóng góp xây dựng đất nước".

"Trong suốt phiên xử, William cũng bày tỏ tình cảm mình với Việt Nam nơi quê hương, cội nguồn của cha mẹ mình", theo tường thuật của Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, bà Victoria Nguyễn, em gái Will Nguyễn, phát biểu trên The Guardian rằng ông Will "bị sụt gần 3kg, bị chuyển sang phòng giam lớn hơn có 13 phạm nhân".

Bà Victoria cũng cho hay mẹ bà đã được chính quyền Việt Nam cho phép gặp Will Nguyễn khoảng 30 phút hôm 17/7.

Cáo trạng nói gì?

Cáo trạng của VKS nói Will Nguyễn, sinh tại Mỹ, khi đang học tại Singapore biết tin kêu gọi biểu tình phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng vào 10/8 tại Công viên Hoàng Văn Thụ quận Tân Bình (TP.HCM) nên quyết định về tham gia.

Will đã dùng Facebook trao đổi cách thức biểu tình với một số người.

"Khi trao đổi, Nguyen William Anh bày tỏ ý định của mình khi tham gia biểu tình thì không mang theo giấy tờ tùy thân và "sẽ đánh trả lại và bỏ trốn" khi cảnh sát giải tán biểu tình."

Will Nguyễn cũng bị cáo buộc "tham gia vào dòng người, quay phim, chụp ảnh đăng lên Facebook cá nhân và mạng Twitter".

Ngoài ra, bản cáo trạng nêu Will kích động người khác dỡ bỏ hàng rào của công an, "trèo lên xe bán tải kêu gọi mọi người trèo qua các xe để đi lên tiếp tục tiến về trung tâm thành phố" và "rời các xe gắn máy dựng chắn trên lề đường để lấy đường cho người biểu tình đi qua."