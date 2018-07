Will Nguyễn 'cần thời gian hồi phục'

Bản quyền hình ảnh Victoria Nguyen Image caption Will Nguyễn và em gái Victoria Nguyễn sau khi Will được trả tự do

Gia đình nói Will Nguyễn cần được yên tĩnh sau khi về Mỹ trong khi cựu sinh viên ĐH Yale buộc tội hiệu trưởng đã không công khai đấu tranh cho tự do của anh.

Tin Will Nguyễn được thả tự do sau 41 ngày bị giam ở Việt Nam với cáo buộc 'gây rối trật tự công cộng' khiến những người ủng hộ anh thở phào.

Trước đó, ai cũng sợ rằng chính phủ Việt Nam sẽ bỏ tù Will Nguyễn với mức án tối đa tới bảy năm, theo trang tin Yale Daily News của Đại học Yale nơi Will Nguyễn từng theo học,

Trong suốt một tháng vừa qua, các nhà lập pháp, dân biểu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã lên tiếng trước công luận, và sinh viên Đại học Yale đấu tranh không ngừng 'ở hậu trường' để đảm bảo rằng Will được trở về nhà an toàn.

Hiệu trưởng ĐH Yale 'gây thất vọng'

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Will Nguyễn bị trục xuất ngay lập tức sau khi tòa nghị án hôm 21/7

Tuy nhiên, những người ủng hộ Will Nguyễn nói 'thất vọng lớn nhất' là việc Hiệu trưởng Đại học Yale, Peter Salovey, đã không công khai kêu gọi trả tự do cho Will, bài viết trên Yale Daily News cho hay.

"Chúng tôi vô cùng buồn và thất vọng vì ban lãnh đạo trường Đại học Yale đã không đưa ra yêu cầu hay bình luận công khai nào," Mary-Alice Daniel, một bạn thân của Will Nguyễn, người giúp điều phối phản ứng của cựu sinh viên Yale đối với việc Will bị giam giữ, nói với Yale Daily News.

"Thật đáng lo ngại khi các giá trị của các cựu sinh viên không đồng bộ với các giá trị của ban lãnh đạo trường. Chúng tôi muốn, nhưng không trông đợi, một lời giải thích liên quan đến việc họ thiếu nỗ lực hành động công khai và cả với tư cách cá nhân."

Sau khi Will Nguyễn được thả tự do, Hiệu trưởng Đại học Yale, ông Salovey nói rằng ông "rất vui mừng".

Ông cũng đã công bố một số lời cảm ơn tới "rất nhiều quan chức" Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán và Lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh vì đã giúp đỡ Will Nguyễn, và tới bạn bè, người thân của Will Nguyễn vì nỗ lực vận động của họ.

Nhưng trong một cuộc phỏng vấn ngày 11/7 với Yale Daily News, khi Will Nguyễn vẫn đang chờ xét xử, Daniel bày tỏ sự thất vọng rằng Đại học Yale đã không nỗ lực làm việc với cô và những người khác, bất chấp yêu cầu giúp đỡ của họ.

"Chúng tôi rất bối rối, nhưng tôi quá mệt mỏi để tức giận", cô nói vào thời điểm đó.

Will Nguyễn ‘lên máy bay rời Việt Nam’

Will Nguyễn sút cân, bị chuyển phòng giam

Hậu biểu tình: Việt Nam khởi tố nhiều người

Trong khi đó, Pericles Lewis, phó hiệu trưởng Đai học Yale, nói rằng đối với Yale, sẽ hiệu quả khi sử dụng "ngoại giao yên lặng" để giúp Will Nguyễn hơn là gây áp lực công khai.

Ông nói thêm rằng sự kết hợp những nỗ lực công khai và cá nhân từ những người ủng hộ của Nguyễn, bao gồm cả Đại học Yale, "đã đạt kết quả tốt."

Hôm 21/7, Mary-Alice Daniel cảm ơn Mạng lưới Cựu sinh viên Yale đã giúp thu hút giới truyền thông đưa tin về việc Will Nguyễn bị bắt giữ.

"Chính từ một bài đăng trên Facebook của cựu sinh viên Đại học Yale đã đem lại rất nhiều hỗ trợ và nguồn lực," Daniel nói với News. "Nếu không có Mạng lưới Cựu sinh viên Yale, chúng tôi đã không thể liên lạc được với rất nhiều người để tin tức về chiến dịch thả tự do cho Will Nguyễn được phủ sóng rộng rãi như vậy."

'Will cần hồi phục'

Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Will Nguyễn trước phiên tòa ngày 20/7 tại TP Hồ Chí Minh

Will Nguyễn cùng gia đình hiện đang ở Singapore và sẽ quay lại Houston, Mỹ, vào 1/8, theo thông tin trên Facebook của em gái Will, cô Victoria Nguyễn,

Gia đình Will Nguyễn gửi lời cám ơn tới tất cả cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ kêu gọi thả tự do cho anh.

Em gái Victoria Nguyễn bày tỏ nguyện vọng để Will Nguyễn có được khoảng thời gian riêng tư sau sự kiện vừa qua.

"Điều xảy ra với Will rất chấn động, và trên hết, anh ấy không biết câu chuyện của mình đã được chú ý đến mức nào."

"Anh ấy đã hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, và thông tin bị giới hạn trong ba buổi gặp, mỗi buổi 30 phút với đại diện lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam… Anh ấy vẫn bị sốc khi nhìn thấy những hình ảnh của chính mình…"

"Vì vậy, anh ấy cần thời gian cho bản thân để đối phó với chấn thương, để tĩnh tâm, để trở về cuộc sống bình thường. Tôi mong mọi người có thể giúp anh ấy có được thời gian cho riêng mình."

Bản quyền hình ảnh Victoria Nguyen Image caption Một hình ảnh trong chiến dịch Tự do cho Will Nguyễn

Will Nguyễn bị bắt hôm 10/6 trong cuộc biểu tình tại TP Hồ Chí Minh phản đối Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu. Chính quyền Việt Nam khẳng định có bằng chứng Will Nguyễn 'kích động' biểu tình.

Thả Will có đủ cho Việt Nam?

Theo Asia Times, câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu việc trục xuất Will Nguyễn có đủ để làm dịu đi những chỉ trích nặng nề của các chính trị gia Mỹ về việc Việt Nam đã 'nặng tay' [với công dân Mỹ] tại thời điểm Hà Nội đang tìm cách thắt chặt quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ.

Nghị sĩ Chris Smith phát biểu trước phiên tòa xử Will Nguyễn rằng "nếu Will không được thả tự do cuối tuần, tôi sẽ yêu cầu Quốc Hội Mỹ cân nhắc việc rút lại các chương trình hỗ trợ kinh tế cho Việt Nam."

Vào tháng Tư, ông Smith đã trình Quốc Hội Mỹ dự thảo Đạo luật Nhân quyền Việt Nam.

Dự thảo này dự kiến sẽ được Ủy ban Ngoại giao Hoa Kỳ tranh luận vào cuối tháng Bảy. Nếu được chấp nhận, Đạo luật này sẽ nhắm vào việc ràng buộc quan hệ Mỹ với Việt Nam dựa trên việc Hà Nội cải thiện vấn đề nhân quyền, cũng như thay đổi một số chính sách khác.

Bài viết trên Asia Times nhắc đến việc Việt Nam được cho là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, với bình luận rằng Will Nguyễn chỉ là trường hợp mới nhất trong một số sự cố ngoại giao do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng.