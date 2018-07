Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Bị cáo Long N. H., một công dân Việt Nam sinh sống tại Cộng hòa Czech, bị đề nghị mức án 4 năm tù giam trong vụ 'bắt cóc người ở Berlin'

Một bị cáo người Czech gốc Việt sinh sống ở Prague đã bị Công tố Viện của Cộng hòa Liên bang Đức đề nghị mức án bốn năm tù giam trước Tòa Thượng thẩm, do bị cáo buộc tham gia vào một vụ bắt cóc người tại Berlin tròn một năm về trước.

Ông Long N. H., người có song tịch Czech và Việt Nam, đã thú tội trước tòa, nhận biết trước và tham gia vào vụ 'bắt cóc' ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu quan chức ngành dầu khí Việt Nam, trong lúc ông này đang xin quy chế tị nạn tại CHLB Đức.

Chiều hôm 24/7/2018, tại phiên Tòa thượng thẩm ở thủ đô Berlin, đại diện Công tố Viện của Đức đã đề nghị mức án 4 năm tù giam với bị cáo, luật sư của bị cáo đề nghị giảm xuống còn 3 năm 6 tháng và ông Long N. H. đã 'đồng tình với luật sư' của ông.

Bước đột phá dẫn tới việc kết án nghi can Long N. H. có thể được diễn ra sớm hơn dự kiến (theo ban đầu là tới cuối tháng Tám) chính là bản thú nhận tội lỗi của nghi can đã được đưa ra tại phiên toà hôm thứ Ba, ngày 17/7/2018, xác nhận rõ việc tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh Nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng, Berlin

Có mặt và theo dõi tại phiên Tòa, nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng từ Berlin cho BBC Tiếng Việt hay:

"Bước đột phá dẫn tới việc kết án nghi can Long N. H. có thể được diễn ra sớm hơn dự kiến (theo ban đầu là tới cuối tháng Tám) chính là bản thú nhận tội lỗi của nghi can đã được đưa ra tại phiên toà hôm thứ Ba, ngày 17/7/2018, xác nhận rõ việc tham gia vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh của nghi can là hoàn toàn đúng, nghi can được thông tin trước về mục đích của kế hoạch bắt cóc và đã đồng tình tham gia.

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt Image caption Tòa Thượng thẩm tại thủ đô Berlin của CHLB Đức

"Trong khi luật sư Đức đầu tiên của ông Long N. H. là ông Stephan Bonell luôn chủ trương cãi trắng án cho thân chủ đến cùng, thì hai vị luật sư xuất hiện sau là Alexander Sättele và Simon Keßler có lẽ nhận thức được khả năng thoát tội của thân chủ rất thấp nên đã chủ trương kết thúc phiên toà chóng vánh, hy vọng nghi phạm có thể được giảm án bằng cách cố vấn cho ông Long N.H. đưa ra lời thú tội.

"Sự mâu thuẫn trong công việc của ba vị luật sư này là khá rõ. Ai, tổ chức nào đã thuê hai luật sư sau tới toà cãi cho ông Long N.H.? Đó là điều giới quan sát vẫn chưa hay. Vấn đề mâu thuẫn giữa các luật sư của ông Nguyễn Hải Long rốt cuộc cũng được giải quyết tại phiên xử hôm nay, thứ Ba ngày 24/7/2018.

"Vào đúng 13 giờ 10 phút ngày này, ông Stephan Bonell đã bị bà Chánh án đề nghị thu dọn tài liệu, rời khỏi vị trí luật sư biện hộ cho thân chủ Long N.H. bởi đã vi phạm thủ tục tố tụng. Một trong những ý kiến kiên quyết nhất đề nghị điều này lại phát ra từ chính hai đồng nghiệp của ông Bonell đang cùng biện hộ cho Long N.H.," nhà báo Lê Mạnh Hùng nói thêm.

Dự kiến tuyên án

Vẫn theo nhà báo tự do từ Berlin, Luật sư của ông Trịnh Xuân Thanh có mặt tại phiên tòa đã không có ý kiến gì về mức án mà Viện Công tố đề nghị với bị cáo Long N.H., năm nay 47 tuổi.

Nhưng những gì diễn ra qua phiên toà tại Berlin và lời nhận tội của nghi can Long N.H. đã được làm rõ đây là một vụ bắt cóc người giữa ban ngày tại Công viên sở thú Berlin Nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng, Berlin

"Lời tuyên án dự kiến sẽ do bà Chánh án chủ toạ phiên toà Regine Grieß đọc vào lúc 15 giờ địa phương, thứ Tư ngày 25/7/2018 tại toà Thượng thẩm Berlin, trước sự chứng kiến của năm người trong bồi thẩm đoàn, hai vị đại diện Viện Công tố Liên bang Đức, hai luật sư đại diện cho ông Long N.H., một luật sư đại diện cho ông Trịnh Xuân Thanh, hai thông ngôn người Việt," nhà báo Lê Mạnh Hùng cho biết thêm về dự kiến việc tuyên án với bị cáo.

"Trong giới quan sát dự kiến có sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, phóng viên thường trú của Thông tấn xã Việt Nam tại Berlin, một số tờ báo của Đức và Việt Nam cùng khoảng trên dưới 20 người dân thường tới dự khán."

Ông Trịnh Xuân Thanh được cho là đã 'biến mất' khỏi Đức vào ngày 23/7/2017 và sau đó xuất hiện trên truyền hình Việt Nam vào ngày 03/8/2017 qua một băng video trong đó nhà cầm quyền Việt Nam có vẻ muốn cho thấy ông Thanh tuyên bố "tự nguyện về nước đầu thú."

Bản quyền hình ảnh BBC News Tiếng Việt Image caption Vụ xét xử lúc đầu dự kiến kéo dài sang tháng 8/2018.

"Nhưng những gì diễn ra qua phiên toà tại Berlin và lời nhận tội của nghi can Long N.H. đã được làm rõ đây là một vụ bắt cóc người giữa ban ngày tại Công viên sở thú Berlin (Berliner Tiergarten)," nhà báo Lê Mạnh Hùng bình luận thêm với BBC hôm thứ Ba.

"Vụ việc dường như được cho thấy đặt dưới sự chỉ đạo của Bộ công an Việt Nam, với sự chỉ huy trực tiếp của Trung tướng an ninh Đường Minh Hưng cùng sự tham gia của các sĩ quan an ninh Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, cùng một số Việt Kiều sinh sống tại Đức, Cộng hòa Czech, Slovakia..."

Việc ông Trịnh Xuân Thanh có thể được đưa về Việt Nam qua ngả một số nước Đông Âu cũng đã dẫn tới rắc rối ngoại giao ngày càng lan rộng sang cả những nước này Nhà báo tự do Lê Mạnh Hùng

"Việc ông Trịnh Xuân Thanh có thể được đưa về Việt Nam qua ngả một số nước Đông Âu cũng đã dẫn tới rắc rối ngoại giao ngày càng lan rộng sang cả những nước này, trong khi khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước Đức và Việt Nam, với việc Việt Nam được cho là đã 'làm đánh mất niềm tin' đối với Đức và các nước trong khối EU, là hậu quả nặng nề nhất do vụ bắt cóc gây nên", nhà báo Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh điều được cho là nhận xét của chính giới và truyền thông Đức suốt trong thời gian qua.

Phiên tòa xét xử bị cáo, nghi can Long N.H. khai mạc từ ngày 24/4/2018 tại Berlin, trải qua khoảng 15 phiên xử án với nhiều tài liệu, chứng cứ được trình tòa, cùng sự xuất hiện của khoảng hơn 20 nhân chứng, gồm các quốc tịch Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, cùng các nhân viên điều tra của cảnh sát Đức.

Cũng tại phiên Tòa này, bà Trần Dương Nga, vợ của ông Trịnh Xuân Thanh đã hai lần xuất hiện vào các hôm 7 và 15/5/2018, trong khi một người khác là ông Vũ [Đình Duy], một cựu quan chức khác trong ngành dầu khí của Việt Nam, cũng đã xuất hiện trong cùng khoảng thời gian và đều với tư cách là nhân chứng.