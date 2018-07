Vợ Lê Đình Lượng: Chồng tôi 'bị gán ghép tội'

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem Vợ Lê Đình Lượng nói chồng 'chỉ làm điều tốt'

Vợ của cựu chiến binh chống Trung Quốc sắp bị đưa ra xử vì Điều 79 nói với BBC rằng chồng bà không có tội và cho biết bà "không được gửi thuốc men cho chồng".

Dự kiến hôm 30/7, tòa án tỉnh Nghệ An sẽ mở phiên sơ thẩm xử ông Lê Đình Lượng với cáo buộc "Lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 79, Bộ luật hình sự Việt Nam.

Ông Lượng là nhà hoạt động và cũng là cựu chiến binh trong Chiến tranh biên giới Việt - Trung.

Tháng 7/2017, ông bị bắt sau khi đi thăm gia đình gia đình tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai.

Hôm 26/7, từ Nghệ An, bà Nguyễn Thị Quý, vợ ông Lê Đình Lượng, nói với BBC: "Tôi tin chồng tôi vô tội vì ông ấy có tội gì đâu mà thừa nhận."

"Từ một năm nay, tôi cũng không được gửi thuốc men cho chồng trong lúc ông già rồi, lại bị bệnh gút, thoái hóa cột sống."

"Tôi làm đơn bao nhiêu lần rồi nhưng không cho gặp, chỉ được gửi tiền thôi."

Bản quyền hình ảnh Fb Tran Minh Nhat Image caption Ông Lê Đình Lượng cầm biểu ngữ về thảm họa cá chết hồi năm 2016

"Tôi nghĩ những gì chồng tôi làm đều rất tốt và đúng pháp luật. Nhưng ông ấy có một mình mà chính quyền gán ghép tội "Lật đổ chính quyền nhân dân".

"Tôi không đồng tình với việc chồng bị khép tội nhưng tôi có thể làm gì với cơ chế này, nhà nước này ngoài chuyện gửi thư kêu oan, kêu cứu?"

'Núp bóng bảo vệ môi trường'

Thời điểm ông Lượng bị bắt, tháng 7/2017, báo Nghệ An viết: "Thay vì tu chí làm ăn như những người dân lương thiện, Lê Đình Lượng lại cấu kết với các phần tử Việt Tân, là cánh tay đắc lực cho những phần tử cực đoan, đầu têu cho những hoạt động núp bóng bảo vệ môi trường để kích động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn."

"Ngoài việc liên lạc, tổ chức cho các phần tử cực đoan trong và ngoài nước biểu tình, gây rối tại các nơi công cộng, qua Facebook, Lê Đình Lượng đã có nhiều bài viết với nội dung tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, phỉ báng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân."

Thông tin từ Công an Nghệ An cũng được các báo Việt Nam đăng lại: "Ông Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân và gây phức tạp về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương."

"Nhà chức trách xác định Lê Đình Lượng thường xuyên có các hoạt động nhằm mục đích lật đổ chính quyền và gây phức tạp an ninh trật tự địa phương."

Cũng trong hôm 26/7, từ Hà Nội, Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, người gọi ông Lê Đình Lượng là chú họ, nói với BBC: "Theo tôi được biết, do bị cáo buộc khoản 1 Điều 79, ông Lượng đối mặt với bản án thấp nhất là 12 năm tù."

"Ông không có tình tiết giảm nhẹ nào, do luôn bảo vệ quan điểm, cho rằng những gì mình làm là đúng đắn theo luật pháp quốc tế và lương tâm con người."

"Tôi luôn tin rằng ông ấy xứng đáng được trả tự do tại tòa."

"Những gì ông làm là tốt đẹp và thực tế chính quyền địa phương cũng công nhận hoạt động của ông ấy."

"Ví dụ ông đòi chống lạm thu thuế nông nghiệp, lạm thu học đường thì chính quyền đã thừa nhận và trả lại tiền cho dân."

"Còn nhà trường thì đã cho học sinh địa phương được đi học theo đúng chỉ tiêu của Bộ Giáo dục."

"Như vậy những đấu tranh của ông ấy dù chỉ ở quy mô địa phương nhưng đã có tác dụng tích cực."

Hôm 26/7, thông cáo do Luật sư Nguyễn Văn Đài và Hội Anh em Dân chủ phát đi từ Đức, ghi: "Tất cả các hoạt động của ông Lê Đình Lượng được mô tả trong cáo trạng của Viện Kiểm sát tỉnh Nghệ An chỉ thể hiện quyền tự do hoạt động đảng phái chính trị, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của ông ấy."

"Các hoạt động đó nhằm tiến tới dân chủ hóa Việt Nam, xây dựng chế độ chính trị dân chủ đa đảng, ở đó mọi quyền lực chính trị đều thuộc về nhân dân. Và chỉ trong chế độ chính trị dân chủ đa đảng, Nhân dân mới thực sự có quyền lực để lựa chọn, quyết định và xây dựng lên chính quyền nhân dân."

"Hội Anh em Dân chủ yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho ông Lê Đình Lượng."