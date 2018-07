Đề nghị kỷ luật hai tướng Công An: Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân

Bản quyền hình ảnh www.bocongan.gov.vn Image caption Trung tướng Bùi Văn Thành trong một kiểm tra công tác Phòng cháy chữa cháy

Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Bùi Văn Thành vừa bị đề nghị xem xét kỷ luật vì 'sai phạm nghiêm trọng' trong Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật.

Một thượng tướng đã nghỉ hưu là ông Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, cũng bị đề nghị kỷ luật.

Tài liệu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kết luật sau mấy ngày làm việc và công bố cho báo chí nói họ đề nghị lên Bộ Chính trị xem xét kỷ luật Tướng Bùi Văn Thành.

Tên tuổi của năm trung tướng khác "phải chịu trách nhiệm" trong các vụ việc của Bộ Công an cũng được nêu ra, gồm có các ông Bùi Xuân Sơn, Lê Văn Minh, Nguyễn Văn Chuyên, Ksor Nham và Vũ Thuật.

'Nghiêm trọng và rất nghiêm trọng'

Kỳ họp 24-26/07/2018, tại Hà Nội do ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì đã nêu ra những vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật tức Tổng cục IV, và các Trung tướng Lê Văn Minh, Bùi Xuân Sơn là "nghiêm trọng".

Riêng về "vi phạm" của Trung tướng Bùi Văn Thành, văn bản mà báo chí Việt Nam hôm 27/07 đăng tải nói là "rất nghiêm trọng".

Ông Bùi Văn Thành, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trực tiếp phụ trách Tổng cục IV, bị cho là đã "làm thất thoát tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Công an, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật".

Bản quyền hình ảnh Bộ Công an VN Vi phạm của ông Tân là rất nghiêm trọng Ông Trần Cẩm Tú

Ủy ban Kiểm tra TW cũng nói Tướng Thành "vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế làm việc của Bộ Công an; ký văn bản của Bộ Công an đề xuất bán chỉ định một số cơ sở nhà, đất an ninh không đúng quy định pháp luật; ký một số văn bản không đúng thẩm quyền được phân công phụ trách".

Trong ngôn ngữ của Đảng Cộng sản, điều nghiêm trọng hơn cả chính là "vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ" có từ thời Lenin, mà theo cách hiểu bình thường là tự ý quyết định việc gì đó không qua tổ chức.

Về điều này, Ủy ban Kiểm tra TW nói Tướng Bùi Văn Thành phải chịu trách nhiệm cá nhân:

"Cá nhân đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm tại Tổng cục IV."

Cùng ngày, hai tướng quân đội cũng bị nêu tên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đề nghị thi hành kỷ luật cảnh cáo với Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân và "xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền" đối với Thượng tướng Phương Minh Hòa, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Đảng xử lý cả các vấn đề từ trước

Riêng về ông Trần Việt Tân, người từng nắm Tổng cục Tình báo Bộ Công an, Ủy ban Kiểm TW không gọi là 'đồng chí' nữa mà chỉ nêu:

"Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Tân đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng."

Bản quyền hình ảnh YouTube Image caption Vai trò kép của 'doanh nhân Vũ 'Nhôm' và sỹ quan tình báo Phan Văn Anh Vũ thuộc Bộ Công an VN được báo chí quốc tế nói đến sau khi ông Anh Vũ trốn sang Singapore không thành

Ông Trần Việt Tân được phong hàm thượng tướng cách đây 5 năm, và về nghỉ hưu vào tháng 3/2016.

Sang năm 2017, khi xảy ra vụ 'Vũ Nhôm' trốn sang Singapore, dư luận Việt Nam và quốc tế được biết hóa ra ông Phan Văn Anh Vũ "có hàm thượng tá tình báo" của Bộ Công an Việt Nam.

Lúc đó, các trang mạng xã hội và một số cơ quan truyền thông ở nước ngoài đã đặt câu hỏi về công tác 'xây dựng lực lượng' trong ngành tình báo của Bộ này ra sao lại để có một nhân vật như ông Phan Văn Anh Vũ ở Đà Nẵng.

Đầu năm 2018, dự Hội nghị Công an toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi "tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh".

Sau đó, trong công cuộc chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy, một thiếu tướng công an, ông Nguyễn Thanh Hóa đã bị bắt và khởi tố trong tháng Ba.

Ông Hóa, nguyên cục trưởng Cục Cảnh sát Công nghệ cao, Bộ Công an, bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc.

Cơ quan điều tra đề nghị truy tố cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng hơn 90 bị can khác trong đường dây đánh bạc qua mạng ngàn tỷ hôm 18/7, theo truyền thông Việt Nam.

Sang tháng Bảy, cựu trung tướng công an Phan Văn Vĩnh cùng hơn 90 bị can khác bị khởi tố trong đường dây đánh bạc qua mạng ngàn tỷ.

Ông Vĩnh, cựu 'anh hùng công an nhân dân' đã bị bắt hồi tháng Tư.

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Ngành Công an Việt Nam liên tục bị rọi đèn trong công cuộc làm trong sạch bộ máy do TBT Nguyễn Phú Trọng khởi xướng

Với các đề nghị kỷ luật những tướng lĩnh cao cấp được công bố lần này, có vẻ như quyết tâm chính trị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để làm sạch bộ máy đã không kiêng nể các hai Bộ Công an và Quốc phòng.

Ngay từ tháng 9/2017, một chuyên gia Hoa Kỳ, ông Zachary Abuza đã nói với đài BBC rằng kể từ sau khi được bầu lại tại Đại hội 12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã "dùng chống tham nhũng làm cây gậy để nhấn mạnh kỷ luật Đảng và đảm bảo Đảng giữ quyền quyết định".

Hồi tháng 10/2017, cựu TBT Đảng, ông Lê Khả Phiêu cũng nói về nhu cầu sắp xếp lại Bộ Công an, giảm số tổng cục:

"Như Bộ Công an, nhiều tổng cục quá, hoàn toàn có thể sắp xếp tổ chức lại. Nếu không sẽ phát sinh tầng nấc trung gian, chồng chéo (chức năng nhiệm vụ)."