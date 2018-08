Bộ Công an Việt Nam tổ chức lại bộ máy

Bản quyền hình ảnh Empics Image caption Đại diện ngành công an lâu nay luôn có mặt trong các cơ quan cao cấp nhất của hệ thống chính trị Việt Nam, như Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa

Chiều 7/8, Bộ Công an Việt Nam tổ chức họp báo về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thông tin được quan tâm nhất là thông báo rằng tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Công an gồm các đơn vị cấp cục, so với bộ máy tổ chức cũ giảm 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng.

Ở Công an địa phương sáp nhập 20 Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy vào Công an tỉnh, thành phố và tinh gọn tổ chức Công an cấp tỉnh, cấp huyện, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng, gần 1.000 đơn vị cấp đội.

Trang web chính phủ Việt Nam nói theo Nghị định định số 01/NĐ-CP được thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành hôm 06/08/2018, về cơ bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an không thay đổi.

Bản quyền hình ảnh ANTHONY WALLACE/AFP/GETTY IMAGES Image caption Công an Việt Nam

''Xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Bộ Công An,'' Thiếu tướng Lương Tam Quang khẳng định trong buổi họp báo.

Ông Quang cũng cho hay: "Đây là cuộc cách mạng lớn của Bộ Công an, thực hiện đúng chủ trương của Đảng''.

Theo Nghị định, cơ cấu tổ chức của Bộ Công an sẽ không tổ chức cấp Tổng cục, thực hiện tinh gọn các cơ quan của Bộ Công an thành đơn vị cấp Cục trực thuộc Bộ.

Xem thêm loạt bài về Bộ Công An:

Vụ Mobifone-AVG: Bộ Công an 'tiếp nhận hồ sơ'

Chính phủ kiến nghị Bộ Công an xử lý TKV

Bắt tướng Nguyễn Thanh Hóa vì vụ ‘đánh bạc’

Công an VN khởi tố thêm tội với Vũ Đình Duy