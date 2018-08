Ca sĩ blogger Nguyễn Tín bị bắt, đánh trong đêm nhạc

Bản quyền hình ảnh Nguyen Tin Image caption Ca sỹ Nguyễn Tín trước và sau đêm nhạc 15/8

An ninh Việt Nam bị tố cáo ập vào phòng trà nơi ca sỹ, blogger Nguyễn Tín trình diễn đêm 15/8, tấn công và bắt giữ nhiều người.

"Hàng chục người xông vào đánh đập tôi ngay tại quán. Họ trói tay tôi ngoặt ra sau và chụp túi ni long đen lên đầu," Nguyễn Tín kể lại với BBC việc anh bị đánh, bắt và thả 'một cách tàn nhẫn', lời của anh, ngày 16/8.

Anh cho biết vừa trở về từ bệnh viện và được chẩn đoán chấn thương đầu, mũi, mặt, may mắy không bị tổn thương não.

Nguyễn Tín trước đó được biết tới với các livestream anh hát nhạc vàng và các bài viết bày tỏ quan điểm về quyền công dân trên trang blog cá nhân.

Hàng chục người bị bắt trước lo ngại biểu tình

Bàn về tù nhân chính trị VN - Đi hay ở (Phần 1)

Bàn về tù nhân chính trị VN - Đi hay ở (Phần 2)

Trần Huỳnh Duy Thức và thư viết từ nhà tù

Theo tường thuật của Nguyễn Tín, trong đêm nhạc mang tên 'Sài Gòn kỷ niệm' tại Cafe Casanova, 61C Tú Xương, phường 7, quận 3, Sài Gòn đêm 15/8, có khoảng 80 khách tham dự.

"Sau khi hát được 7-8 bài thì công an phường 7, quận 3, cùng đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa thông tin vào. Họ quát 'không được hát bài này' rồi yêu cầu kiểm tra giấy phép tổ chức đêm nhạc."

"Tôi vẫn hát thêm 1 - 2 bài nữa, đến 9h30 thì dừng chương trình. Lúc đó, một nhóm rất đông gồm an ninh, bảo vệ, dân phòng cả thường phục và sắc phục tập trung rất đông bên ngoài ngăn đường không cho chúng tôi đi."

"Họ xử phạt tôi không có giấy phép biểu diễn, không xin phép tác quyền, hát những ca khúc chưa được lưu hành. Trong lúc tôi ở trong quán làm việc với họ thì nhìn thấy nhiều người bị đánh rất tàn nhẫn. Trong đó có chị Phạm Đoan Trang và anh Nguyễn Đạt."

"Sau đó họ đẩy tôi vào góc phòng, hỏi ai là người tổ chức đêm nhạc. Rồi họ đánh, lấy điện thoại, bóp tiền bên trong có nhiều giấy tờ quan trọng như bằng lái xe, chứng minh thư… Họ đánh tôi một tiếng đồng hồ như vậy rồi đưa ra xe ô tô 7 chỗ, trong khi tay tôi vẫn bị trói."

"Xe di chuyển quanh thành phố, đến rừng cao su thì dừng lại. Họ mở cửa, đạp tôi xuống một con kênh cạn nước."

Nguyễn Tín nói anh phải lang thang trong tình trạng thương tích vài cây số dọc đường để tìm người nhờ gọi điện thoại về gia đình vì không còn tiền và giấy tờ trong người.

"Nhờ được một nhà có đám ma bên đường để gọi điện về, thì họ cũng báo cho công an xã. Nên tôi bị công an xã bắt đưa về trụ sở, thẩm vấn lần nữa lý do vì sao tôi lại ở đó. Đến khoảng hơn 2h sáng ngày 16/8 thì họ thả tôi về."

Được biết, trong đêm nhạc, Nguyễn Tín trình diễn một số nhạc phẩm như Hát cho mộtngười nằm xuống (Trịnh Công Sơn), Trăng tàn trên hè phố, Bước về lối mòn (sáng tác mới của Trần Vũ Anh Bình).

Nguyễn Tín cho hay anh sẽ nhờ luật sư để trợ giúp pháp lý việc anh bị chính quyền 'cướp tài sản'.

Nguyễn Tín từng tham gia biểu tình phản đối Luật An ninh mạng và dự Luật Đặc khu vào hồi đầu tháng Sáu. Cũng vì việc này, anh từng bị bắt giam ba ngày, và bị đánh đập.

Nhưng anh nói sự việc bị bắt giữ và đánh lần này còn "kinh khủng, tàn nhẫn" hơn nhiều.

Lời nhân chứng

Bản quyền hình ảnh Nguyễn Tín Image caption Những người được cho là an ninh mặc thường phục, trong đó một số bịt mặt, đang quay lại đêm diễn của Nguyễn Tín

"Tôi nhìn thấy chị Phạm Đoan Trang bị đánh nặng nhất. Tôi thấy chị bị đạp xuống sàn, mặt mũi chảy máu. Rồi bị còng tay đưa lên xe chở đi," ông Bảo, một người khách có mặt tại phòng trà đêm 15/8, nói với BBC qua điện thoại từ Sài Gòn.

"Tôi cũng bị đánh đập rất tàn nhẫn để buộc phải xóa clip quay cảnh họ đánh người. Lực lượng an ninh lúc đó rất đông, khoảng 100 người, nhưng chỉ có khoảng 10 người mặc sắc phục. Một nhóm khoảng 60 người mặt thường phục, đeo khẩu trang, quay phim lại ca sỹ và khán giả có mặt hôm đó."

"Khi xong chương trình vào lúc 10h kém, mọi người ra về thì bị kiểm soát, không cho ra khỏi cổng, bị kiểm tra chứng minh thư, lục điện thoại xem có quay lại clip không. Một số người không đồng tình với việc này với lý do Sài Gòn chưa có lệnh giới nghiêm sau 10h tối. Họ không chịu trình chứng minh thư. Mọi người cố gắng đẩy nhau ra ngoài thì lúc này, nhóm mặc thường phục, bịt mặt, lao vào đánh đấm tới tấp."

Bản quyền hình ảnh Pham Doan Trang Image caption Blogger Phạm Đoan Trang bị đánh khi tham gia đêm nhạc của Nguyễn Tín

"Họ cắp nách từng người ra ngoài. Một số người sau đó họ cho đi. Nhưng những người họ quen mặt như chị Đoan Trang thì bị giữ lại," ông Bảo thuật lại đêm mà ông gọi là 'kinh hoàng'.

Nhiều khán giả có mặt tại đêm nhạc cũng thuật lại sự việc trên Facebook cá nhân.

Facebooker có tên 'Thương Một Người' viết: "Phạm Đoan Trang bước ra đầu tiên khi cánh cửa khán phòng bị đóng chặt. Cô cùng vài người bên trong tông mạnh cánh cửa. Vừa mở cửa, an ninh đã đá cô ngã xấp và còng tay quăng lên xe chở đi. Giọng một người nói lớn: "Chúng tôi kiểm tra giấy tờ". Mọi người hét lên, đi nghe nhạc mà mang giấy tờ theo làm gì. Cuộc xô xát đã khiến chị Diễm bị đánh. Chị Huyền dù đã lớn tuổi nhưng an ninh cũng đã không nương tay."

Facebook Nguyễn Đại thuật lại: "Mình và Nguyễn Tín được thả xuống rừng cao su ở Củ Chi. Suốt đoạn đường, họ chụp túi vải lên đầu nên lúc đầu chúng tôi không biết mình ở đâu cả. Chỉ dựa vào đôi tai, tôi biết rằng chúng tôi đi chung 1 xe và họ thả Tín xuống trước rồi đến tôi. Không có bất cứ phương tiện liên lạc nào nên tôi cứ đi bộ, vừa đi vừa dò đường. Sau cùng chui vô Công An Phú Hòa Đông và đón taxi về nhà lúc 4h sáng. Tín thì lạc vô xã khác, cũng về rồi."

Trên Facebook cá nhân, bà Phạm Đoan Trang xác nhận thông tin mình cùng nhiều người khác bị đánh đập khi tham gia đêm nhạc của Nguyễn Tín.

Bà Trang trước đó tham gia trương trình Bàn Tròn Trực Tuyến của BBC Tiếng Việt cùng luật sư Nguyễn Văn Đài. Trong chương trình này, bà Trang nói về vấn đề tù nhân chính trị Việt Nam nên chọn ra đi hay ở lại Việt Nam, và nhu cầu đấu tranh để thay đổi thể chế chính trị độc đảng.