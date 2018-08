Cấp cục Bộ Công an 'dôi dư ghế cấp phó'

Bản quyền hình ảnh vietnamnet Image caption Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa tại cuộc họp báo hôm 20/08 ở Hà Nội.

Bộ Nội vụ Việt Nam xác nhận số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an "có thể dôi dư" sau khi sắp xếp lại bộ máy.

Tuy nhiên thực trạng "thừa cấp phó" phải được giải quyết cho đến năm 2021, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa nói tại cuộc họp báo hôm 20/08 ở Hà Nội.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh các phóng viên thắc mắc rằng nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an có nhiều cấp phó sau khi Bộ Công an sắp xếp lại bộ máy theo hướng bỏ cấp tổng cục.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa mô tả điều ông gọi là "thời kỳ quá độ" trong chính sách cán bộ theo đó việc triển khai sẽ "có độ trễ".

Trả lời câu hỏi phóng viên về việc Bộ Công an thành lập mới các cục "có bộ máy khá lớn" chẳng hạn như Cục Truyền thông vừa (13 cục phó với 21 đơn vị cấp phòng, ban) có đảm bảo về số lượng cấp phó theo quy định hay không, ông Thừa ví công tác cán bộ của Việt Nam giống cuộc cách mạng nhưng cách làm thì "khác với nước ngoài".

Một cán bộ từ Bộ Nội vụ nói rằng Bộ Công an là một trong những bộ đi đầu trong việc xây dựng sắp xếp lại tổ chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh xây dựng lực lượng công an 'trong sạch'

"Khi sắp xếp lại thì số lượng cấp phó sẽ cao hơn so quy định. Bộ Chính trị đã cho ý kiến chỉ đạo, số lượng cấp phó các cục của Bộ Công an có thể cao hơn so với quy định nhưng đến 2021 phải đảm bảo thực hiện theo đúng quy định. Bộ Công an đã cam kết thực hiện việc này"- bà Đào Thị Hồng Minh, Vụ phó Vụ Tổ chức biên chế, nói với các phóng viên.

Đầu tháng này, Chính phủ Việt Nam ra một nghị định nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an "tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" sau khi được Bộ Chính trị thông qua.

Theo đề án cơ cấu lại này, Bộ Công an giảm 6 tổng cục do 6 trung tướng từng nắm giữ chức tổng cục trưởng; giảm 60 đơn vị cấp cục và tương đương xuống còn hơn 50 cục và giảm gần 300 đơn vị cấp phòng.

Tin giản biên chế - cuộc cách mạng bộ máy Việt Nam?

Các tổng cục được giải thể bao gồm Tổng cục An ninh (Tổng cục 1), Tổng cục Cảnh sát (Tổng cục 2), Tổng cục Chính trị (Tổng cục 3), Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Tổng cục 4), Tổng cục Tình báo (Tổng cục 5) và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục 8).

Nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội Trần Quốc Thuận trước đó nói với BBC rằng quá trình tái cơ cấu bộ công an là "đợt tái cơ cấu bộ máy quy mô lớn nhất từ trước đến nay, không chỉ ở trong ngành công an mà cả hệ thống chính trị."

Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang nói với BBC rằng cuộc cải tổ triệt để nhất, to lớn nhất" này sẽ làm xáo trộn bộ máy tổ chức của Bộ Công an, ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, đến cấp lãnh đạo, các cấp tướng."

Thiếu tướng Lê Văn Cương, cựu viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Bộ Công an được báo Đất Việt dẫn lời nói rằng quá trình tinh gọn bộ máy sẽ "đụng chạm lợi ích của hàng trăm tướng lĩnh, đại tá và rất nhiều cán bộ, công chức ngành công an" và rằng "phải có bàn tay sạch, quyết tâm sáng mới làm được".

Giới quan sát tại Hà Nội nói rằng sau Bộ Công an, dự kiến việc sắp xếp lại bộ máy nhân sự tại Bộ Quốc phòng cũng sẽ dẫn tới việc giải tán một số tổng cục lớn.