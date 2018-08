'Tòa không được cấm luật sư sao chụp hồ sơ vụ án'

Bản quyền hình ảnh Pham Cong Ut Image caption Luật sư Phạm Công Út (đứng giữa) trong một phiên xử ở tòa án

Một luật sư nói với BBC rằng việc luật sư bị tòa từ chối cho sao chụp hồ sơ vụ án cho thấy "không còn sự bình đẳng giữa bên buộc và bên gỡ tội".

Trước bình luận này, Luật sư Đặng Đình Mạnh viết trên trang cá nhân của mình về việc Tòa án Nhân Dân tỉnh Nghệ An từ chối cho ông thực hiện quyền sao chụp hồ sơ vụ án hình sự.

Sau khi ông khiếu nại thì nhận được văn bản phản hồi khẳng định việc từ chối là "đúng quy định pháp luật", vì hồ sơ vụ án này "thuộc nhóm tội xâm phạm an ninh quốc gia là tài liệu bí mật của nhà nước".

"Tôi lo ngại rằng việc này sẽ thành tiền lệ và các tòa án khác sẽ theo gương Tòa án tỉnh Nghệ An gây khó cho việc hành nghề của các luật sư. Cho nên, tôi sẽ theo đuổi việc khiếu nại đến Chánh án Tòa án Nhân Dân Tối cao," Luật sư Mạnh viết.

'Cản trở hoạt động bào chữa'

Hôm 27/8, trả lời BBC, Luật sư Phạm Công Út, Trưởng Văn phòng Luật Phạm Nghiêm ở TP Hồ Chí Minh, nói: "Đây là vấn đề mới, xưa nay chưa thấy với giới luật sư thường nhận các vụ liên quan đến an ninh quốc gia."

"Trước đây, có khi người ta chỉ cho luật sư sao chụp một phần chứ không phải toàn bộ hồ sơ vụ án."

"Quan điểm của tôi là tòa không được quyền cấm luật sư sao chụp hồ sơ vụ án hình sự. Luật là thế. Miễn bàn và miễn viện dẫn các văn bản dưới luật."

"Còn việc tòa viện dẫn thông tư nào đó để ngăn luật sư sao chụp hồ sơ thì đó là để cản trở hoạt động bào chữa, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự."

Bản quyền hình ảnh Getty Images Image caption Nhà hoạt động Lê Đình Lượng hôm 16/8 bị tuyên 20 năm tù, mức án cao kỷ lục cho người bị cáo buộc tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

"Lẽ ra luật sư phải được tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ vụ án để có chứng cứ gỡ tội cho thân chủ. Nhưng một khi hồ sơ bị coi là bí mật an ninh quốc gia, luật sư không được tạo điều kiện tiếp cận thì khiến không còn sự bình đẳng giữa bên buộc và bên gỡ tội."

"Bên buộc tội, cơ quan công tố nghiễm nhiên nắm giữ quyền năng với đầy đủ hồ sơ vụ án trong tay."

"Tôi nghĩ Ủy ban Bảo vệ Quyền lợi Luật sư Việt Nam - Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần làm rõ xem hành vi không cho sao chụp hồ sơ vụ án có xâm phạm quyền hành nghề của luật sư hay không."

Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images Image caption Hạn chế quyền thông tin khi có những vấn đề được cho là 'nhạy cảm'

Luật sư Phạm Công Út cũng bình luận thêm: "Các luật sư nhận các vụ liên quan đến an ninh quốc gia sau này gặp nhiều khó khăn hơn trước."

"Sau này có một số nhà hoạt động có mục đích chính trị nhưng không phải theo những điều quy định trong chương Xâm phạm An ninh Quốc gia nhưng bị xem đó là án an ninh không công khai."

"Ví dụ có những người có hoạt động phản đối một chính sách, chủ trương nào đó của Nhà nước nhưng bị khép tội "Gây rối trật tự công cộng" nhưng ngầm hiểu đó là án an ninh quốc gia."

"Khi nhận những vụ này, luật sư sẽ gặp nhiều khó khăn, bị cản trở đủ điều: bị phá sóng, ngăn truy cập Internet. Có những phiên tòa mà luật sư bị tạm giữ laptop và các thiết bị điện tử khác, chỉ cho mang hồ sơ vụ án vào."

"Tức là luật sư đi tay không vào tòa. Thậm chí đồng nghiệp của tôi còn cho hay có phiên còn không được xem hồ sơ, tức là cãi chay, giống như thầy bói mù rờ voi."

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với BBC, luật sư Phạm Công Út bình luận rằng quy trình tố tụng của các vụ án an ninh quốc gia có lẽ được "đặc quyền" nằm ngoài quy trình tố tụng của các loại án khác.

"Các quy trình tố tụng của án an ninh quốc gia có lẽ được "đặc quyền" nằm ngoài quy trình tố tụng của các loại án khác. Nên việc bảo vệ của các luật sư đối với thân chủ trong các vụ án an ninh hầu như là vô vọng. Vì thế đa phần các luật sư ít tham gia những vụ án được quy kết là xâm phạm an ninh quốc gia là vậy," Luật sư Út nói.